El muro de Donald Trump

¡Que difícil ha sido, es y será nuestra relación con los Estados Unidos, el país mas poderoso del mundo!



Son muchos millones los mexicanos que viven en ese país, legal e ilegalmente. Son muchos los mexicanos que cruzan diariamente la frontera norte para tratar de vivir mejor, sin cumplir con los requisitos indispensables para ello. Son muchos los que pierden la vida en este intento. Son muchos…



Y son muy cuantiosas las inversiones que tienen nuestros vecinos en México a través de las cuales dan empleo a millones de compatriotas.



Insistimos ¡Que difícil ha sido, es y será nuestra relación con los Estados Unidos! Los presidentes de México han tenido en este tema, uno de los retos más importantes de su administración y nuestro actual presidente, Enrique Peña Nieto (EPN) no es la excepción, todo lo contrario, le ha tocado lidiar con un singular personaje, Donald Trump (DT), por todos nosotros conocido.



DT, quien tiene como una de sus obsesiones la construcción del famoso muro, y con esto cumplir con una de sus promesas de campaña, lograr un triunfo que hasta ahora no ha alcanzado y condicionar otras negociaciones (TLCAN, DACA) al cumplimiento de su capricho.



DT, quien tomó ventaja de la imprudente invitación que como candidato a la presidencia de los Estados Unidos le hizo EPN, siendo el primero un gran ganador de ese evento y el segundo, nuestro presidente, un gran perdedor.



DT, quien es un hombre obsesivo, monotemático, que pone en riesgo la paz y el equilibrio mundial.



DT, empresario que hizo una fortuna de miles de millones de dólares, a través de su actividad en el ramo inmobiliario.



DT, dueño de la Torre Trump en el centro de Nueva York, en donde ocupa tres pisos.



DT, mujeriego reconocido con actitudes y expresiones sobre las mujeres de notoria vulgaridad.



DT, quien invirtió en México en el sector empresarial y no tuvo éxito.



DT, quien no quiere a México ni a los mexicanos y lo expresa así abiertamente.



DT, quien asegura que su muro lo pagaremos nosotros, los mexicanos.



DT, aborrecido por muchos de sus compatriotas y admirado por otros.



DT, quien nunca pensó que llegaría a la Presidencia pues no tenía capacidad para ocuparla.



DT, en cuyo círculo de multimillonarios es en donde se siente cómodo y aún siendo presidente lo frecuenta regularmente.



DT, quien tiene frecuente confrontaciones con la prensa, con la que no ha logrado buenas relaciones.



DT, hombre que ya alcanzó los 70 años y comienza su segundo año de mandato al frente de la Casa Blanca con un gobierno parcialmente paralizado por falta de fondos y con multitudinarias protestas en su contra.



DT, quien durante la campaña había elevado el tono contra los musulmanes y no tardó en firmar una orden para prohibir temporalmente la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana para impedir la llegada de supuestos terroristas.



DT, cuya posición frente a un reciente movimiento neonazi fue leída como un guiño al supremacismo, una postura quele valió una ola de repudio.



DT, quien sacó a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París, el mayor acuerdo multilateral para paliar el impacto del cambio climático en el mundo.



Largo sería continuar relatando lo que ha ocurrido durante el primer año de DT como presidente de los Estados Unidos. Nos faltan 3 años en el mejor de los casos y 7 en el peor. Suponiendo sin conceder el triunfo de López Obrador ¿Cómo sería la relación entre estos dos singulares personajes?



El tema da para mucho y seguramente se escribirán muchas líneas al respecto durante el mandato, en su caso, de este personaje. La relación con México en cualquier caso será difícil y nuestro país está obligado a exigir que se respete nuestra dignidad ¡Ni un paso atrás! La estrategia de DT como empresario -y parece ser la misma como dirigente- es la

de amenazar con aplastar a su contrincante y a partir de ahí empezar las negociaciones. Observemos cómo le va en su confrontación con los países asiáticos y tomemos nota. Tracemos nuestra propia estrategia y pongamos en su lugar a quien con una notoria prepotencia desea iniciar cualquier negociación. Nuestra dignidad nunca debe ponerse en juego. Nuestros negociadores son personas preparadas, lo han demostrado,

que sabrán capotear la tormenta que se nos viene encima.



Mañana será otro día.



*Presidente de Sociedad en Movimiento.



