El grave problema del plástico II

1

¿Cuánto tiempo tarda en descomponerse el plástico en el mar? Las bolsas de plástico de los supermercados y negocios, los popotes y los envases de frutas, carnes y verduras tardan 20 años en disgregarse. Los tapones de plástico flotan en la superficie del mar donde se los tragan algunos animales. Las redes de pesca de plástico necesitan hasta 600 años para desintegrarse. Las botellas de plástico de los refrescos azucarados o de dieta con cafeína, necesitan hasta 450 años para deshacerse.



Cinco billones de partículas de plástico flotan en la superficie marina con un diámetro menor a 5 milímetros. Tales partículas no se ven a simple vista. Finalmente se encuentran con el plancton y es ahí donde el plástico entra en la cadena alimenticia de peces, ballenas y moluscos quienes lo absorben o se lo comen. De esta manera el plástico vuelve a nuestro estómago en forma de sopa de pescado, filete a la plancha o ceviche.



Cuando en algún lugar en el mar no llega el sol y el nivel de oxígeno es más bajo, los investigadores han encontrado botellas de plástico prácticamente intactas, ya que su degradación es muy lenta. Se han encontrado objetos de plástico que se produjeron en la década de 1960. El plástico no desaparece totalmente, independientemente del tipo de proceso para fabricarlo. Con el tiempo se crean millones de micro partículas diminutas de plástico.



La solución sería fabricar plásticos que sean biodegradables. Sin embargo, los bioplásticos solamente se degradan a 50 grados Celsius, una temperatura difícil de encontrar en el mar. Además sería un plástico más pesado por lo que se hundiría más rápido y estaría menos expuesto a la radiación ultravioleta, que podría acelerar su proceso de degradación.



Si para el año 2025 no se encuentra una solución a la grave invasión del plástico y botellas de plástico en el mundo, se multiplicaría por diez la cantidad de plástico que cada año termina en el mar, lográndose con ello más de 80 millones de toneladas de basura.



La actitud responsable es que las empresas que utilizan todo tipo de plástico para sus productos reduzcan el uso de plástico diseñando menos envases que contengan plástico. Las embotelladoras de refrescos de cola, las que más venden en el mundo, deberán introducir en el mercado botellas de vidrio no retornables, como lo hacen las cervezas.



Sin embargo, esto no se verá llegar porque tales corporaciones generan ingresos de más de 600 mil millones de dólares al año.



Fuente: Deutshe Welle, Germany.

Twitter: @SalvadorGLignan



También te puede interesar:

El grave problema del plástico I

Efectos dañinos del uso de botellas de plástico

Conceptos que necesitas conocer sobre cambio climático