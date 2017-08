El estadista no se va con las coyunturas

1

Ante el inicio del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de la LXIII Legislatura, los grupos parlamentarias calientan motores con sus reuniones plenarias, en las que buscan diseñar su agenda legislativa con la definición de sus prioridades.



El Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con los coordinadores de las respectivas bancadas en las cámaras de Senadores y Diputados al frente, Carlos Puente y Jesús Sesma, respectivamente, celebra desde ayer su plenaria con sus 7 senadores, 40 diputados federales y 3 diputados locales de la Ciudad de México, y a la cual asistieron diversos secretarios del gabinete del presidente Peña Nieto, entre ellos los que se mencionan como presidenciables: José Antonio Meade, Aurelio Nuño, José Narro y Miguel Ángel Osorio Chong, y también quien es señalado como una opción en las filas verdes como posible candidato, el también vocero nacional, Carlos Puente.



El hecho no dejaría de estar sólo en el anecdotario político, sino fuera porque las tesis que manejan los ponentes hablan más en realidad de su propia concepción de cómo vislumbran al país para el próximo sexenio, además de que el PVEM deshoja la margarita en torno a su participación en las próximas elecciones presidenciales, ya sea con el PRI o de plano solos con candidato propio.



Y en el anecdotario queda una expresión que el titular de Gobernación hizo a uno de los legisladores del Verde, al comentar el hecho de que por primera vez el cargo de presidente de la Mesa Directiva en la Cámara Alta haya recaído en un integrante del PVEM, Pablo Escudero, ahí presente, a quien el funcionario federal elogió y reconoció su trabajo que “con responsabilidad” llevó durante un año, así como “haberle dado gobernabilidad” al referido órgano legislativo. Luego habló de las acciones de gobierno y dijo que en ellas hay una visión de estadista y que cuando se piensa como estadista se piensa para el futuro”, y agregó que también “hay quienes piensan para la coyuntura” y esas acciones las más de las veces se diluyen. Por supuesto, más de uno de los presentes interpretaron las palabras de Osorio con signos de interrogación: ¿estará pensando para su futuro político?



Ya en el desarrollo de la plenaria, el común denominador de los secretarios de Estado versó sobre la consolidación de las reformas estructurales que impulsa el presidente Peña, además, claro está, de los asuntos relativos a su ámbito de competencia, en donde destaca el tema educativo, que sin duda es la piedra angular de todo el modelo reformador que se impulsó en esta administración. Por ello, Aurelio Nuño, durante la comida, en la sesión de hoy con los verdes, puntualizará sobre todas las aristas que tienen que ver con el nuevo modelo educativo.



Hoy también, José Antonio Meade hablará sobre los indicadores macroeconómicos, el paquete fiscal y económico de 2018 y los precios de los combustibles y el dólar.



Los legisladores del Verde afinaron su agenda en torno al tema ambiental, en la cual destaca la protección de la biodiversidad, de las áreas naturales protegidas y de los recursos forestales y de las especies de importancia social y ambiental.



En materia de salud seguirán impulsando elevar la edad mínima para el consumo de alcohol y no como lo hizo Eruviel Ávila en el Estado de México, en donde despenalizó el consumo de alcohol para menores de edad.



Manejo responsable en Metepec



HR Ratings de México, única calificadora de valores en el país con calidad internacional, reconoció la disciplina financiera con la que se conduce el municipio de Metepec, Estado de México, a cargo de David López Cárdenas, quien redujo el nivel de endeudamiento del ayuntamiento, además de no adquirir nuevos financiamientos. También incrementó el efectivo de libre disposición para el municipio.

También te puede interesar:

Se diluye el PRD

Un hecho, la remoción de Salgado

El cuarto lugar de Anaya