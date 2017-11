El encanto de Zaha Hadid

1

La partida de la galardonada arquitecta iraquí Zaha Hadid en marzo de 2016, había creado interrogantes por el futuro de múltiples proyectos en curso y la permanencia del singular estilo de sus diseños.



Para el landscape mexicano su partida ha sido coyuntural, pero no definitiva. Su despacho Zaha Hadid Design ha venido consolidando algunos proyectos locales, entre ellos uno en Guanajuato y desde luego el glamour que su diseño concluido imprimirá a la lujosa torre de departamentos Bora ubicada Santa Fe.



La torre integrante del segmento Elite Residences de Némesis Capital, que lidera Gustavo Tomé, representa una inversión de dos mil 100 millones de pesos y busca integrar a la zona un ícono internacional para el que se diseñó un concepto integral pensado de principio a fin por la primera mujer que recibió el premio internacional Pritzker de arquitectura.



El desarrollo residencial en Santa Fe se caracteriza por una fachada que incorpora pliegues, dobleces y cortes que simulan en su parte inferior el movimiento de textiles.



Como parte de su vista panorámica logró consolidar en uno de sus extremos su permanencia en avenida Santa Fe, el principal corredor de lifestyle de esa zona del poniente de la Ciudad, pero también hacia el Parque La Mexicana el ambicioso proyecto verde de 300 mil m2.

Adicionalmente, la torre Bora contará en su base con un área comercial de lujo operada bajo la marca Elite Shops donde operan boutiques, restaurantes y bancos.



Esta incursión es relevante no sólo por el reto que representa levantar un complejo vertical de lujo con un singular diseño arquitectónico, concluido al 100% por la galardonada arquitecta, sino porque su edificación marca también la consolidación del despacho global dirigido localmente por Juan Ignacio Aranguren.



Otro elemento fundamental de la torre es el minucioso detalle que seguro tendrá su materialización, todo a cargo de Julieta Boy desde la dirección de diseño en Némesis. La experimentada arquitecta mexicana ha logrado consolidar obras exitosas. La más reciente es la que dirigió en los últimos ocho años para la edificación de la Torre Reforma, desde la gerencia de proyectos en LBR Arquitectos.



El arranque comercial de Bora by Zaha Hadid con el inicio de la preventa el pasado 9 del mes en curso y su posterior construcción que se estima concluya en el 2021, representan una apuesta ambiciosa de Némesis en el mercado de lujo.



En este segmento residencial la desarrolladora cuenta con proyectos en Nayarit, Guadalajara, Acapulco, Puerto Cancún y Ciudad de México.



A Hadid se le recuerda por sus diseños emblemáticos en el Centro Acuático de Londres construido para los Juegos Olímpicos de 2012, el Museo MAXXI de Italia, la Opera House de Guangzhou en China, el Museo Riverside en Escocia y el Edificio Central de BMW en Alemania, entre otros.

