El CPTM no cumple lo acordado con MiPymes turísticas

1

Ante la revuelta contra el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) que causó entre propietarios de agencias de turismo receptivas pequeñas y medianas el incremento sorpresivo de hasta 600 por ciento en el costo por asistir a ferias internacionales ocupando un espacio en el pabellón de México, el pasado 19 de julio, a la una de la tarde, por lo menos 17 representantes de estas MiPymes se reunieron en el séptimo piso de la dependencia con su director general, Héctor Flores Santana, junta en la cual se vivieron algunos momentos ríspidos.



La reunión había sido solicitada cinco semanas antes por 25 representantes de empresas afectadas por la decisión del CPTM. Después de la junta, la directora del Grupo de Asesores Profesionales Viva Zapata, S.A. de C.V., Virginia González Orán, redactó una relatoría de lo sucedido, de la cual este reportero tiene una copia, y cuyo contenido me fue confirmado por otros tres de los participantes: Orloff P. Nagorski, director de Aventuras México Profundo; Alessandro Torchio, gerente general de Cóndor Verde; y Massimo Constantino, director general de México Overseas.



En su crónica, González Orán señala que para iniciar la sesión, el director del CPTM le cedió la palabra a Arnaldo Pinazzi, presidente del Consejo Nacional de Exportadores de Servicios Turísticos (Conextur), “quien enseguida abordó el tema de nuestra inconformidad con el incremento en las cuotas de las ferias”. Luego tomó la palabra ella misma y después Alicia Mejía, directora comercial de Mexitours.



En el segundo párrafo, la señora González Orán cuenta: “El Lic. Flores se dio cuenta de que uno de los asistentes estaba grabando la reunión y molesto le pidió que no lo hiciera, pues se suponía que estábamos en confianza. Dijo que no quería que después esa plática estuviese en las redes sociales o que fuese del conocimiento de alguien más distorsionando lo ahí dicho”. El texto no precisa si se dejó de grabar.



Otros más hablaron, entre ellos el gerente general del Grupo Viva Zapata, Alfonso Santiago, quien “también se manifestó en contra de la prohibición del Lic. Flores a que la reunión se grabara, porque se supone que estamos en una reunión formal y entonces no hay acuerdos que no se puedan divulgar, los llamados acuerdos en lo oscurito”.

Según narra la crónica, en el transcurso de las intervenciones fueron surgiendo quejas de otros temas, incluyendo algunos en contra del desempeño de funcionarios del CPTM que acuden a las ferias.

“Unas vez escuchadas las opiniones, el Lic. Flores inició su discurso mostrando malestar al sentirse cuestionado. Dijo que:



“a) Es fácil criticar sin fundamentos, pero que hay que conocer la realidad; se mostró de acuerdo con algunos comentarios vertidos, pero de igual forma, en desacuerdo con otros.



“b) La Junta de Gobierno del CPTM es quien rige todo, que él está sujeto a las decisiones que tome dicha Junta. (Lo cual no ha de ser tan cierto, por la decisión que tomó enseguida, que...



“c) No habrá incremento para las ferias de este año (las mayúsculas son del original), que para el próximo todavía no se sabe, pero que...



“d) No habrá sorpresas. (Esta frase la repitió once veces).



“e) Una cosa es segura: el subsidio para grandes empresas y cadenas hoteleras, Aeroméxico y Fonatur, se terminó. (De igual forma, esta frase la repitió 10 veces)”.



Al final, Flores Santana les pidió que fueran propositivos, que le den ideas para mejorar las ferias y que le presenten un modelo que pueda funcionar mejor.



Como reflexión final, la autora del texto —que envió a todos los demás participantes—, comenta: “Quedaron varios huecos y varios asuntos por tratar. En general, estamos satisfechos con la forma en que se desarrolló esta primera reunión, pero no hay que aflojar el paso (…) Sobre todo, hay que elaborar un documento argumentado, con cifras de inflación, para exigir que el año que viene, si hay un aumento de tarifas, que de todos modos no deseamos, este aumento se haga sobre la base de los índices inflacionarios…”



Hasta ahí, todo bien, el problema en apariencia había sido resuelto. Sin embargo, contrario a lo que el director general del CPTM reiteró once veces en el encuentro, al final sí hubo sorpresas: el organismo dependiente de la Secretaría de Turismo, cuyo titular es Enrique Cordero, mantuvo el aumento de cuota —de diez mil a 40 mil y 60 mil pesos— en tres ferias: Imex América, en Las Vegas; SITV, en Montreal; e ILTM, en Cannes, que se efectuarán en octubre las dos primeras y en diciembre la tercera. Esta decisión gubernamental reactivó el conflicto.

Correo: garmenta@elfinanciero.com.mx



También te puede interesar:

Revuelta de Mipymes turísticas contra el CPTM

Virtuoso, una red que genera 21 mil mdd anuales

La AFEET cambia de rostro