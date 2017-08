El CEO que conquistó la cima de la BMV

1

Seguro que el 10 de noviembre de 2015 es recordado por Carlos Salazar Lomelín, CEO de FEMSA, como un día memorable. ¿La razón? La dueña de Oxxo y del mayor embotellador de Coca-Cola en el mundo desplazó a América Móvil (AMóvil) como la emisora con más peso en el principal indicador de la BMV.



Cierto que esto se combinó con el deterioro en el valor de la firma de telecom -derivado de la fortaleza del dólar y la mayor regulación que enfrentó en México y otros países-, pero también fue resultado del premio de los inversionistas a una historia de éxito.



El economista de 66 años por el Tec de Monterrey tomó la dirección de FEMSA el 1 de enero de 2014, fecha desde la cual la acción de la firma se ha revaluado 41 por ciento, el doble del 20 por ciento del IPC de la BMV.



Además, a junio de 2017 expandió en 58 por ciento su efectivo en caja para sumar mil 332 millones dólares, importe con que podría comprar a KUO o Simec.



En la noche del martes, FEMSA anunció la sucesión en la dirección general del grupo con el retiro de Salazar Lomelín y su reemplazo con Eduardo Padilla Silva -actual CFO de la firma- a partir del 1 de enero de 2018.



Para expertos de Credit Suisse, se trata de una transición natural y un ajuste que no traerá mayores cambios en la estrategia y objetivos futuros del grupo, ya que el reemplazo se hace con un ‘ejecutivo de casa’, que estuvo al frente de FEMSA Comercio por 16 años.



Para los de HSBC, el nombramiento del nuevo CEO brinda fortaleza a la estrategia del grupo, creatividad y habilidad para fomentar la unidad del equipo directivo.



Ayer FEMSA cerró con una pérdida de 0.7 por ciento en la BMV. No lo atribuya al relevo, el papel cotiza en máximos históricos, otra cosa que puede presumir Salazar Lomelín.



BEST BUY MEJORA ‘SEÑAL’ EN MÉXICO

La recuperación del peso frente al dólar permite a multinacionales asentadas en México mejorar sus resultados este año. Un ejemplo de ello es Best Buy, que a nivel global lidera Hubert Joly.



El grupo dedicado a la venta de electrónicos registró un alza de 3.7 por ciento en los ingresos de su división internacional -sin incluir Estados Unidos- del primer semestre del 2017, respecto a igual lapso del año pasado cuando observó una caída de 1 por ciento.



Según Joly, esto es reflejo del mejor desempeño de su facturación en México y Canadá, mercados donde logró un alza de 4.7 por ciento en ventas a mismas tiendas.



La recuperación del peso y del dólar canadiense frente a ‘la divisa verde’ ha sido clave, pues le permite a Best Buy tener más ventas al hacer la conversión a dólares estadounidenses.



En conferencia con analistas, Joly agradeció a los trabajadores de Best Buy México su labor en semestre. Ojalá lo refleje en una mejora salarial.



¿QUIÉNES LLEGAN A LA ÉLITE DE LA BMV?

Se acerca la fecha para el cambio de la muestra de las 35 emisoras que habrán de integrar el IPC de la BMV a partir del próximo 18 de septiembre. Los ajustes podrían conocerse 10 días hábiles antes y considerar la información del cierre de julio.



Según cálculos de estrategas, las emisoras que probablemente salgan de la élite de la BMV son Bolsa (Grupo BMV) que lidera José-Oriol Bosch Par y OHL México, al tiempo que ven la llegada de Cuervo y Megacable.



Los expertos anticipan una sobrecompra -por parte de trackers o ETF’s y de los fondos indizados- de los títulos para las emisoras que serán incluidas en el IPC de la BMV y sobreventa para las que sean excluidas.



Para Cuervo los de Santander prevén operaciones por 14.6 millones de dólares, equivalente a 3.3 días de trading y en Megacable unos 19.4 millones de dólares, lo que suele negociarse en 8 días. ¿Ya vendió sus posiciones en Bolsa y OHL?

