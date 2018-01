El balance de riesgos, ¿mejorando?

1



Desde finales del 2016 le hemos comentado en este espacio sobre la “Tormenta Perfecta” por la que atraviesa la economía mexicana. La coincidencia de cuatro factores principales que pueden afectar a nuestra economía: la negociación del TLCAN, la normalización de las tasas de interés por parte de la FED, la Reforma Fiscal en Estados Unidos, y la incertidumbre política en nuestro país. ¿Cómo se ven estos factores 14 meses después?



1. La negociación del TLCAN. Hoy es un día clave. La sexta ronda de negociaciones desde Montreal ha presentado algunos avances, pero se percibe que la negociación pudiera extenderse varios meses más. Las declaraciones del presidente Trump que nos dicen que la negociación va avanzando satisfactoriamente para él, y que piensa dar flexibilidad para que las elecciones en México no sean un factor que afecte las negociaciones. Aún y cuando el escenario de que Trump decida salirse del TLCAN no ha desaparecido, la impresión generalizada es que la probabilidad de que esto ocurra, y de que el Congreso de EU lo permita, es cada vez más baja. El semáforo en este factor ha pasado claramente de rojo a amarillo.



2. La normalización de la política monetaria por parte de la FED. Hace unos meses, no conocíamos como se iba a enfrentar la reducción en el tamaño del balance del Banco de la Reserva, ni a que ritmo seguirían ajustándose al alza las tasas de interés ante las agresivas políticas fiscales propuestas por el presidente Trump. También se desconocía quien sería el sucesor de Janet Yellen, y cuál sería su perfil. Hoy sabemos que Jerome Powell tomará esta misma semana las riendas del principal Banco Central en el mundo, y no se percibe que vaya a cambiar radicalmente la estrategia de gradualidad ni en el precio ni en el volumen. Lo que no conocemos aún es cómo será la comunicación de la FED en la era Powell. El semáforo ha pasado de rojo a amarillo.



3. La Reforma Fiscal de Estados Unidos representaba otro factor de incertidumbre. A unas semanas de su aprobación en el Congreso americano, con incidencia inmediata desde este ejercicio, ya no representa un factor de incertidumbre. Es una realidad. El régimen fiscal americano es mucho más competitivo que el que tenemos hoy en México. Ya hemos conocido algunas decisiones de empresas internacionales que implican invertir más en EU y menos en México, o en otros países. La OCDE estima que la tasa efectiva de impuestos a las empresas por el efecto de bajar la tasa nominal del impuesto del 35% al 21%, pero disminuyendo algunas deducciones, es del 24%. La manufactura se ve mucho más afectada que el sector de energía o de hidrocarburos. Este miércoles podríamos tener resultados de la última ronda, con anuncios espectaculares de inversión en el ramo de hidrocarburos. ¿Qué vamos a hacer en México? El semáforo fiscal está en un color entre el rojo y el amarillo. Se ha cambiado del rojo a un color naranja.



4. La incertidumbre sobre las elecciones presidenciales en México está entrando a la siguiente fase. La fase más intensa en anuncios, golpes, descalificaciones y sorpresas. Los jugadores se han venido definiendo. Hace algunos meses nos preocupaba un escenario de un voto muy pulverizado entre varios contendientes. Ahora el escenario más probable es el de una batalla inicial entre tres grandes fuerzas, que se irá convirtiendo en una muy fuerte batalla entre dos. En donde el voto útil podrá inclinar la balanza hacia alguno de los dos en la recta final. No se descarta aún un escenario de fuertes conflictos postelectorales. También es previsible que el ganador no va a lograr la mayoría en el Congreso. El semáforo ha pasado de rojo a naranja.



Como puede concluirse, la tormenta multifactorial no ha concluido aún. Importantes riesgos siguen vigentes. Algunos de ellos son una realidad, otros son aún inciertos. Pero el balance de los mismos ha mejorado ligeramente.



* Presidente de Bursamétrica.



Twitter: @EOFarrilS59





También te puede interesar:

Propuestas para mejorar la competitividad fiscal y regulatoria de México

El contraste entre el optimismo global y la debilidad de la economía mexicana

Pronósticos para la economía mexicana en 2018