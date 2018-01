Donativos deducibles: una apuesta de confianza

1

A unos meses de tener que cumplir con su obligación de presentar su declaración anual correspondiente al ejercicio 2017, seguramente a la fecha ya tendrá idea de cuál será el resultado fiscal que obtendrá por dicho ejercicio o incluso, en el caso de generarse una utilidad, el monto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que tendrá que pagar. De ser esta la

situación y ante la imposibilidad de cambiar estas condiciones, apelamos a su generosidad para que evalúe la posibilidad de otorgar un donativo a cualquier de las muchas Instituciones de Asistencia Social sin fines de lucro que existen en nuestro país y que se encuentran registradas y autorizadas para recibir donativos deducibles del ISR por

parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).



Sirva ésta atenta invitación para recordarle que, al solidarizarse con este tipo de iniciativas, ayuda a generar una mejor sociedad, ya que no solo manda un mensaje de confianza, sino también de compromiso con su entorno. Muchas personas voluntarias manifiestan su apoyo mediante la aportación de su tiempo o su talento, canalizando sus

esfuerzos en ayuda directa o a través de las instituciones antes mencionadas.



Estamos conscientes que adoptar el criterio de otorgar un donativo en dinero o especie, tendrá repercusiones de índole económica y también fiscal, destacando de estos últimos, temas como: i) disminución de la base fiscal del ejercicio en que se otorgue en donativo; ii) disminución del coeficiente de utilidad que se utilice en los pagos provisionales de ISR en el año siguiente al otorgamiento del donativo; iii) un menor monto de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la empresa (PTU); iv) una menor utilidad fiscal neta (UFIN) y, por lo tanto, un menor saldo de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN); v) habría un mayor desembolso de efectivo (estimado) que podría oscilar en un 60% del monto del donativo otorgado. Sin embargo, es importante aclararle que el objetivo de esta iniciativa no es presentarle una alternativa fiscal, sino un llamado de ayuda a sumarse a los esfuerzos que a diario vienen realizando el grupo de voluntarios, así como las

Instituciones de Asistencia Social sin fines de lucro.



¿Por qué optar por un donativo deducible?



Bajo el entendido anterior, seguramente se le presentará la interrogante: ¿cuál podría ser la razón para que decidiera destinar recursos para otorgar un donativo deducible?, bueno denos oportunidad de decirle que no solo sería una, sino varias razones, entre las que podemos enumerar:



a) Parte de esos recursos serían tomados de la cantidad que finalmente usted tendría que pagar por concepto de ISR.

b) Se estaría sumando al número de empresas y/o empresarios que actualmente vienen realizando grandes esfuerzos y acciones voluntarias y solidarias en favor de millones de personas en México, con grandes carencias y enormes necesidades.

c) Sabría de manera precisa quién es el beneficiario de la cantidad donada y a qué se destinarían esos recursos, cosa que muy probablemente desconozca cuandopague su impuesto.

d) Estaría ayudando económicamente a concretar los proyectos asistenciales puestos en marcha por muchos organismos que se constituyen sin fines de lucro y que forman parte del sector social, conocido en el ámbito asistencial como el Tercer Sector.

e) Resultarían beneficiadas muchas personas que viven en condiciones de vulnerabilidad.

f) Estaría ayudando a impulsar una verdadera cultura a la asistencia social, comprometiéndose aún más con la sociedad.



Es por ello que la finalidad que nos motiva a escribir este artículo, es sumarnos a la difusión de la importancia que tiene el “donar”, sobre todo si esto se hace de manera segura, es decir, a través de alguno de los miles de organismos de la sociedad civil asistenciales que hay en el país, que inciden de manera positiva al sistema económico y fiscal del Estado Mexicano, ya que generan empleos, prestan servicios cuantificables económica y socialmente, y están en condiciones de recibir donativos deducibles de impuestos.



Es inevitable que en este tema puedan surgir dudas, pero también realidades a conocer:



a) El dinero no llega a donde debe

b) No existe información posterior – logros pendientes, retos

c) El dinero se usa más para temas administrativos que de apoyo

d) Qué tan honesta es la institución

e) No resulta claro por qué donar a una causa específica



En virtud de lo anterior, para que usted cuente con la certeza del destino que se le daría a su donativo, le recomendamos que lo otorgue directamente a alguna de las instituciones anteriormente referidas, consideradas por el SAT como donatarias autorizadas. Hacemos

hincapié en esta situación por el simple hecho de que dichas instituciones son supervisadas de manera recurrente por dicha autoridad y otras dependencias gubernamentales, además de que deben presentar información periódica sobre los montos recibidos por concepto de donativos y el destino que se le dio a los mismos, pero

lo más importante es que tienen que cumplir diversas regulaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas, así como la atención de disposiciones relacionadas con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida también como la Ley Antilavado de dinero, entre otras

tantas regulaciones.



Fundamentos fiscales



El Legislador consciente de las necesidades de establecer mecanismos que le permitan a los contribuyentes solidarizarse con las instituciones ya mencionadas estableció la posibilidad tanto para las personas físicas como para las morales, que pudieran otorgar donativos deduciendo su importe de su base fiscal, hasta determinado monto, como a continuación se menciona:

En función del alcance de los preceptos fiscales antes transcritos, se pretende ejemplificar, de manera muy general, el monto al cual podría ascender la base fiscal y, por lo tanto, la cantidad máxima que podría destinarse para otorgar donativos de parte de los contribuyentes. Es por ello que nos remitimos al contenido del Informe Tributario y de Gestión correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2017, publicado recientemente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria, para conocer el número de contribuyentes activos que se encuentran registrados en el padrón que para tal efecto maneja el SAT.



Aquí un panorama general al cierre de septiembre de 2017: existen registrados 63 millones de contribuyentes, y en este mismo Informe se señaló que los ingresos que obtuvo la Federación por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) durante el año 2016 ascendieron a la cantidad de $1.4 billones de pesos. Con la finalidad de que cuente con

información suficiente, a continuación mostramos diversos cuadros comparativos:

Destaca de la información anterior la cantidad tan importante que se pagó de ISR por parte de los contribuyentes, cifra que nos puede servir para darnos una idea de lo que sería el potencial que se podría destinar a otorgar donativos. Derivado de lo antes mencionado, a continuación se presenta el siguiente cuadro informativo, haciendo la siguiente precisión: “Se optó por considerar una tasa promedio equivalente al 30% en virtud de que no contamos con el importe de la recaudación generada por las personas morales y, adicionalmente, por el hecho de que en el caso de las personas físicas la base fiscal se determina en función de la aplicación de una tarifa anual progresiva”.

Es importante comentar que nos remitimos a las cifras del año 2016,

toda vez que son las que conocemos a la fecha y evidentemente por que hace apenas unos días se concluyó el ejercicio 2017.



De la información numérica contenida en los cuadros anteriores, se desprenden claramente dos temas:

1. El potencial que tienen los contribuyentes para otorgar donativos, los cuales ayudarían no solo a dar continuidad a los servicios asistenciales que las instituciones mencionadas con antelación prestan, sino también a multiplicar los apoyos en favor de muchas personas con grandes carencias y necesidades.

2. Si obtuvo una utilidad fiscal o un ingreso acumulable durante el año 2017, terminará desembolsando recursos económicos, solo que por concepto de pago de ISR.



Ante un momento crucial como el que estamos viviendo, donde existen grandes necesidades e insuficiente infraestructura, debemos luchar por cerrar brechas, ya que de lo contrario el impacto negativo nos proyecta un futuro en riesgo como sociedad.



El verdadero reto al que se enfrenta la actividad asistencial es generar acciones concretas y alcanzar alianzas estratégicas que fortalezcan su labor, por lo que resulta necesario unir esfuerzos y voluntades, y necesariamente transitar: gobierno, sociedad civil e iniciativa privada, donde los organismos ciudadanos revisten un invaluable apoyo, capaces de generar la fuerza que el Estado necesita para gestar un verdadero desarrollo social.



