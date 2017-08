1

Y la esperada pasarela quedó en esperanza, a la mesa de Visión de Futuro no llegaron los secretarios de Salud, José Narro, ni de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ni de Educación, Aurelo Nuño; sólo estuvieron Manlio Fabio Beltrones, quien comentó que esperará las reglas de su partido para definir su candidatura, y Enrique de la Madrid.



La mesa de Estatutos fue la que tuvo mayor discusión y de hecho era la más esperada. Ahí los priistas, hasta este momento, aprobaron quitar el candado que exige diez años de militancia a los candidatos presidencial y al Congreso.



Pero en definitiva, el PRI ya no llamó la atención como en asambleas anteriores, su perfil bajó y los únicos temas que se mantuvieron en los reflectores fueron los de los candados y el método para elegir a sus candidatos.



Los priistas hablaron de ética, de corrupción, de quitar el fuero, de pobreza y desigualdad; sin embargo, sus propuestas no fueron muy concretas, también se refirieron a una nueva revolución, la de la tecnología del desarrollo sustentable, pero no tuvieron mayor discusión.



Guadalajara era el centro de reunión de Manlio Fabio y sus cercanos y aquí fue evidente cómo se buscó hacerle el vacío, la desorganización fue absoluta y falló hasta la transmisión de la mesa.



No obstante, las cosas salieron y hoy continuará la lista de oradores para que posteriormente se redacte un nuevo documento en el que se incluyan todas las propuestas.



Y en este sinuoso camino que se plantearon los priistas para darse credibilidad, después vendrá una comisión dictaminadora que integrará los documentos de las cinco mesas y el sábado, ante el primer priista del país, Enrique Peña, tendrán su asamblea en la que al parecer se cumplirán las palabras del senador Héctor Yunes: una vez más harán gatopardismo.



Porque en esta ocasión no se sintió la fuerza de la militancia y ni siquiera fue clara la participación de los miles de priistas que anunciaron; en la mesa de Visión de Futuro hubo muchos lugares vacíos y los priistas se salían constantemente, como Mariana Moguel, dirigente del PRI en la Ciudad de México, que pasó gran parte del tiempo fuera.



Hoy se espera que sí asistan el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el de Agricultura, José Calzada, para dar mayor fuerza a la mesa, pero es difícil creerles porque engañan hasta a los propios priistas distinguidos.



DEFENSA TARDÍA

La PGR explica que permitió la salida de la cárcel de Guillermo Padrés Dagnino porque su defensa acreditó que no participó en operaciones con recursos de procedencia ilícita ni en una red de delincuencia organizada.



Y que la defensa tardó varios meses en coordinarse para ofrecer estas pruebas, debido a que la familia Padrés es represetada por dos firmas de abogados, una de ellas liderada por Lozano Gracia y otra por el exprocurador de Sonora, Carlos Navarro Sugich, lo que provocó una acción más lenta por la descoordinación entre ambos abogados.



El hijo de Padrés era parte de la empresa El Pozo Nuevo, pero no ejercía ninguna acción, su cargo era de membrete.



* * *

La Amespre (Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Prendarios) sigue firmando convenios de colaboración con las autoridades estatales de seguridad, gracias a los cuales responden de inmediato a los llamados de los trabajadores de los negocios que detectan que alguien pretende empeñar un objeto robado o en caso de localizar que alguno logró ser ignorado, se cuenta con toda la información para poder detener al presunto ladrón.



Hoy la Amespre firmará su convenio 16, en esta ocasión con el Ramón Gerardo Guzmán, fiscal de Durango. El presidente de la Amespre, Rafael Mondragón, sostiene que esta acción desincentiva el robo y rinde frutos en las entidades donde se trabaja bajo estos acuerdos.



