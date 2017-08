Del Monte va por 'el oro verde'

1

¿Le gusta el guacamole? Se trata de un negocio con una demanda creciente en Estados Unidos, lo que ha atraído el interés de nuevos productores y comercializadores.



Incluso los que están en el sector ya amplían su apuesta. Ejemplo de esto es la firma de alimentos Del Monte, que preside Mohammad Abu-Ghazaleh.



Resulta que ante el encarecimiento del aguacate y, por ende, del guacamole, decidió enfocar la mayor parte de una inversión que había presupuestado de 160 millones de dólares a la construcción de una planta de empaque exclusivo para aguacate y sus derivados en México.



Abu-Ghazaleh tiene claro que el valor de este negocio en Estados Unidos ya supera los dos mil millones de dólares al año y ve en el empacado desde México una oportunidad para ganar más.



Antes, Del Monte utilizaba los servicios de terceros en el tema del empacado.



Tan sólo por la venta de aguacate en Estados Unidos, en el segundo trimestre de 2017 obtuvo ingresos por 85 millones de dólares, 48 por ciento más comparado con igual lapso de un año antes. Esto es reflejo de una mayor demanda y precio.



Así, en el trimestre abril-junio de 2017 el grupo elevó en 14.3 por ciento sus ingresos totales en comparación con el mismo lapso de 2016, al sumar 568 millones de dólares. ¿No se le antojan las flautas con guacamole?



EL DÍA DE LA ‘CHEVE’

Hoy Cerveceros de México estará de manteles largos. ¿La razón? El organismo empresarial que dirige Maribel Quiroga celebra el Día Internacional de la Cerveza.



Como le hemos contado, en 2016 los mexicanos mayores de 18 años ingirieron 10 mil 442 millones de litros de la bebida, 7.4 por ciento más que un año antes. Esto significó un consumo per cápita de 61 six de la bebida al año o 1.3 six a la semana.



Pese a las altas bases de comparación, le contamos que a mayo de este año el valor de la industria creció casi 8.0 por ciento y 1.3 por ciento en volumen. Aún crece como la espuma, pues.



Una de las cosas que presumen Quiroga y su equipo es la creciente importancia de la bebida como generador de divisas.



En 2016 la balanza comercial del sector alcanzó un superávit de dos mil 615 millones de dólares, lo que representó 20 por ciento de las exportaciones agroalimentarias del país. Ni qué decir de los empleos, pues genera más de 55 mil plazas y la producción de 965 mil toneladas de malta. Hay motivos para celebrar. ¡Salud, pues!



FIESTA EN LA MADRE PATRIA

Lo nuestro es el tráfico. Esta vez lo exportamos a la calle que circunda el campo de la feria de Avión, esa población española ubicada entre Orense y Pontevedra.



Los autos que llenaron este miércoles la vía hasta cierto punto la adornaron. Fueron joyas automotrices que transportaron a personajes como Carlos Slim Helú a la casa de un señor cuya esposa cumplió años.



Olegario Vázquez Raña, que pasa regularmente temporadas allí, armó muy buen guateque para agasajar a su esposa María Ángeles Aldir.



Fueron 30 kilos de pulpo necesarios para balancear un volumen similar de tortilla. No de la tortilla nuestra, por supuesto, sino de la ibérica que se moja en tinto.



Todo en un ambiente de música de gaitas y mariachi, según consta en una crónica publicada por un periódico local que incluyó el detalle de informar que entre Vazquez Raña y Slim la fiesta empezó un día antes con un juego de dominó. Ahí te va la mula de seis... ¡Jolines!

