¿Cuál renegociación?

1

No pierde dinamismo. Las fusiones y adquisiciones que involucran a empresas mexicanas no las para la incertidumbre por la renegociación del TLCAN que no merma el apetito de compañías o fondos para hacerse de nuevos negocios dentro y fuera del país.



El reporte más reciente de Pablo Rión y Asociados da cuenta de ello: en julio de 2017 tuvieron lugar 25 transacciones por un importe de mil 952 millones de dólares, lo que implicó incrementos de 47 y 67 por ciento, respectivamente, comparado con el séptimo mes del año anterior.



La operación más relevante del mes pasado fue la compra de la estadounidense East Balt Bakeries por parte de Grupo Bimbo, que dirige Daniel Servitje, al alcanzar 650 millones de dólares.



Además, el fondo Advent Internacional se hizo del mexicano Grupo Farmacéutico Somar -fabricante de medicamentos genéricos- por 124 millones de dólares.



Del total de las transacciones realizadas en julio, la mayoría tuvo lugar en el sector consumo, reflejo del carácter defensivo de éste.



Le siguió el de bienes raíces y construcción, al concretarse adquisiciones de hoteles y malls.



Según el estudio de Rión, el balance de 2017 es muy positivo. En los primeros siete meses se concretaron 159 operaciones que involucran a firmas mexicanas por un importe de nueve mil 311 millones de dólares. Este último es casi 50 por ciento superior que en igual lapso del año anterior.



Parece que los inversionistas descuentan que no habrá afectaciones para México tras la renegociación del TLCAN, que hoy comienza.



UNA ‘BOUTIQUE’ DEL HOLIDAY INN

Para seguir con las inversiones en México, le contamos que la inglesa InterContinental Hotels Group (IHG), dueña de marcas como Holiday Inn y Crowne Plaza e Intercontinental traerá a México su concepto de hotel boutique llamado Kimpton.



¿Lo ubica? Fue un negocio que adquirió a finales de 2014 y el de México representaría su quinto hotel fuera de Estados Unidos.



Paul Edgecliffe-Johnson, CFO del grupo, dijo ante analistas que esto forma parte de su estrategia de sumar 16 mil habitaciones en América

-que excluye a Estados Unidos- al finalizar 2017 y que han encontrado una oportunidad para el concepto en México.



El restaurante o bar de los Kimpton ofrece servicio exclusivo, donde se arman experiencias personalizadas para los clientes. Fortune la catalogó como la compañía número 11 para trabajar en 2015. ¿Quiere un puesto o un cuarto?



SUBASTA INVERSA DE DURANGO

En un entorno de altas tasas de interés, no sólo las empresas buscan reducir el costo financiero de su deuda, también los gobiernos de los estados.



Le decimos esto porque mañana el gobierno de Durango, que encabeza José Rosas Aispuro, llevará a cabo una subasta electrónica inversa, a fin de obtener mejores condiciones financieras.



Aispuro ha trabajado en su primer año de gobierno en atraer más capital y dar certeza jurídica a los inversionistas que quieran participar en la entidad.



Con lo anterior, Durango se colocaría como el primer estado que haría pública la negociación de su deuda bancaria. Nos dicen que el monto sería por unos seis mil 300 millones de pesos.



La subasta electrónica inversa tiene como finalidad obtener la mejor oferta bancaria -en tasas-, a fin de alcanzar un ahorro importante para la liberación de flujos, mejorando las finanzas públicas del estado. Beneficios de la competencia.

También te puede interesar:

Dueña de MyM se ‘mudará’ a la Bolsa

¿Superó Starbucks el ánimo anti-Trump?

Petro 7 quiere su propia ‘gas’

: