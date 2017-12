1

Entrados en gastos y en fiestas navideñas, somos una sociedad que compra hoy y después ve cómo paga. Una Navidad sin regalos y sin una buena cena, no es Navidad. Una vacación sin salir de casa, tampoco es vacación.



Así somos los seres humanos. No sólo los mexicanos. El crédito ayuda a elevar el nivel de bienestar de las personas, financiando una calidad de vida superior a la que se podría tener si los 'extras' de una persona o su familia se limitaran al excedente de dinero que se tiene mensualmente. Pero muchos, sin embargo, ni siquiera cuentan con dicho 'excedente', dinero que sobra y que puede ser usado en más consumo, ahorro o inversión.



Ahora bien, el crédito mal originado o en exceso en una sociedad, como sucedió en la crisis inmobiliaria estadounidense de 2008, puede causar un serio daño al bienestar de las familias y a la economía en su conjunto. En el caso de México habría que poner especial cuidado en cómo se comporten algunas variables en este sentido, sobre todo a la luz de los incrementos en la tasa de referencia del Banco de México.



Desde 2016, la TIIE ha pasado de 3.0 a 7.25 por ciento, y en Estados Unidos la Fed ha incrementado la tasa de 0 a 1.25 por ciento en este mismo lapso. En ambos casos se prevé que en 2018 continúen las alzas. Hoy en tarjeta de crédito los mexicanos pagamos un interés promedio de 37 por ciento, en créditos de nómina de 26 por ciento, y en crédito en tiendas departamentales que atienden a la base de la pirámide, se presta con una tasa promedio de 80 por ciento.



En el último reporte de la CNBV hay un primer foco amarillo en relación a la cartera vencida crediticia. De 2016 a la fecha la tasa de no pago viene creciendo ligeramente cada trimestre, de manera constante. Hoy los créditos de nómina y de tarjetas de crédito tienen casi 6.0 por ciento de cartera vencida. Comienzan a ser números preocupantes. En 2018 continuará la incertidumbre en la economía por NAFTA y por el impacto de la reforma fiscal en Estados Unidos, entre otras variables. En año electoral habría que tener especial disciplina en cuidar que estas variables no se sigan deteriorando.

