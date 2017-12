Crece el maltrato en México a indocumentados

1

Sin duda la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ha empeorado la situación de los migrantes mexicanos en ese país, no porque exista un mayor número de deportaciones, de hecho bajaron 15 por ciento, sino porque ahora actúan contra quienes viven en ese país, que son personas que tienen un patrimonio y arraigo.



En un análisis de lo sucedido a los migrantes en este 2017, Eunice Rendón coordinadora de Agenda Migrante, explica que ha habido un cambio en las repatriaciones que lo vuelve mucho más delicado, ya que regresan a México personas con una vida e hijos allá, por lo que es casi imposible su reinserción.



Explica que las deportaciones bajaron 15 por ciento, pero también se redujeron 60 por ciento los intentos de los migrantes para pasar a Estados Unidos.



Además de que aumentaron 40 por ciento las deportaciones de personas tierra adentro, es decir de quienes tienen arraigo y muchas veces hijos nacidos en Estados Unidos, por lo que las familias se dividen.



Eunice Rendón explica que en este año también se incrementó en 43 por ciento el arresto de indocumentados mexicanos, son personas que no han cometido ningún delito, pero que son detenidos en las calles, simplemente por motivos de raza.



Pero las políticas de Trump no sólo han impactado a los mexicanos que viven en Estados Unidos, nuestro país también ha incrementado el número de deportaciones de centroamericanos y fortalecido la seguridad en la frontera sur.



La deportación de México hacia Centroamérica ha aumentado 110 por ciento, lo que significa que le estamos haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos.



De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los migrantes que llegan a nuestro país se enfrentan además a la comisión de delitos en su contra.



En la Encuesta Nacional sobre Migración se señala que el 42.2 por ciento de los migrantes centroamericanos dijo haber sido víctima de robo, en tanto que un 20.9 por ciento refirió que uno de los principales problemas a los que se enfrentaba al cruzar México era el secuestro y ser cooptado por el crimen organizado.



Es decir, nos quejamos del trato que se da a los mexicanos en Estados Unidos y tanto la sociedad como las autoridades maltratan a los migrantes centroamericanos que pasan por nuestro país.



Para Eunice Rendón, este primer año de Trump, en definitiva, no será el más difícil para los migrantes mexicanos, ya que se sientan las bases para que los próximos años las deportaciones puedan ser masivas.



El impacto se verá justo el próximo año y los subsecuentes, cuando empiecen a regresar a la gente detenida que lleva un proceso legal, además de que se contratan 10 mil agentes de inmigración y control de aduanas y cinco mil de la patrulla fronteriza.



Cuando estos nuevos agentes estén preparados aumentará sin duda el número de deportados, por lo que se espera que el próximo año sea más difícil para nuestros connacionales en Estados Unidos.



***

Y para que quede claro el incremento de la violencia en este 2017, que está a punto de terminar, en un estado predominantemente católico, los delincuentes no perdonaron al Niño Dios, casi recién nacido.



En Tamaulipas, donde de acuerdo con el INEGI el 77.46 por ciento de la población es católica, a un día de nacido fue robado el Niño Dios del nacimiento monumental montado en la plaza principal de Reynosa.



Todavía no se sabe si habrá rescate, pero la Virgen María, los arcángeles y animales del pesebre se quedaron petrificados.



Que tengan un gran año y nos vemos el próximo 3 de enero. ¡Felicidades!



Twitter: @ginamorettc



