Corrupción, causa del hambre en Venezuela

1

Después de muchos años de politiquería y falsas promesas, la gente necesita gestos y sacrificios, asegura Lester Toledo, diputado al Consejo Legislativo del estado de Zulia y dirigente nacional de Voluntad Popular, al señalar que en cuanto termine la gira de denuncia regresará a Venezuela sin importar que lo encarcelen.



Son 104 presos políticos; 71 por ciento de venezolanos que aseguran que no comen tres veces al día; el país con la inflación más alta del mundo, que, de acuerdo con el FMI, cerró 2016 en 475 por ciento y podría llegar a 1,660 por ciento este año; 84 por ciento de personas que rechazan el gobierno de Nicolás Maduro, y 89 por ciento que están por el cambio, algunas cifras de lo que vive esta nación latinoamericana.



Quizá por ello, la respuesta de Lester Toledo es inmediata, sin dudas, “si nosotros le pedimos a la gente que marche, que vote, que luche y que se manifieste, no importa ser uno más de los 104 detenidos, tenemos juventud, tenemos vida, yo tengo 33 años para aguantar eso y lo que venga”.



La Organización de Estados Americanos (OEA) evaluará la situación de Venezuela, así como las posibles medidas de presión para que el gobierno fije un calendario electoral y libere a los presos políticos, asunto que ya han pedido 18 países, incluido México.



Esto es parte de la gira que lleva a cabo por el mundo el diputado Lester Toledo, en la cual informa de la situación que vive su país y da a conocer el informe elaborado por el secretario General de la OEA, Luis Almagro, en el cual recomienda que se haga una convocatoria de elecciones, ya que no se realizaron las regionales del año pasado, la apertura de un canal humanitario para que lleguen medicamentos a Venezuela y libertad a los presos políticos.



Lester destaca los avances obtenidos con esta gira, como el hecho de que México, que “tiene toda una cultura de la no intervención con la famosa doctrina Estrada, haya hecho público un comunicado en el que el canciller Luis Videgaray deja claro que se está trabajando para que se restituya el orden constitucional en Venezuela, lo cual es una declaración sin precedentes en muchos años”.



La terrible crisis económica y humanitaria que vive Venezuela, se debe, de acuerdo con el diputado del partido Voluntad Popular, a una sola y clara causa: “la corrupción”.



Explica que se calcula que en los últimos 10 años, las personas cercanas a Nicolás Maduro se han robado más de 300 mil millones de dólares y eso no lo aguanta ni siquiera el país con las reservas petroleras más grandes del mundo



Y para mostrarlo, comenta que Tareck El Aissami, quien ha sido juzgado en Estados Unidos por corrupción con los alimentos y narcotráfico, tuvo como premio de parte del presidente Nicolás Maduro, nombrarlo como vicepresidente.



En su gira mundial, Lester Toledo explica las condiciones que viven los venezolanos y busca apoyo para que los 30 millones de ciudadanos acudan a las urnas y elijan a su gobierno.



NO IMPORTAN LOS CUADROS DESTACADOS

Carlos Rojas, quien tiene un real conocimiento de la miseria en México y estuvo cerca de los líderes con quienes se implementaron los programas sociales en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se va a coordinar la campaña del candidato independiente al gobierno de Coahuila, Javier Guerrero.



Y todo nos hace suponer que el perder a uno de sus cuadros importantes no le importa al PRI, ya que no dedicó una línea en sus comunicados a este hecho, quizá porque era prioridad explicar la bronca de El Bronco, Jaime Rodríguez, gobernador de Nuevo León, con el presidente del PRI, Enrique Ochoa, sobre los taxis que compró en aquella entidad.



Twitter: @ginamorettc



Correo: georgina.morett@gmail.com



También te puede interesar:

Preocupa sólo a cuatro partidos el feminicidio

Pauperizan la vejez

Bajan becas del Conacyt