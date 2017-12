Copia o deslinde

1

¿Dónde está el Mando Mixto, dónde está alguna alternativa?, pregunta el senador Luis Sánchez en tribuna al dar a conocer su voto particular en la discusión de la iniciativa de Ley de Seguridad Interior, y la respuesta es muy simple, en una consulta que se realizará al mismo tiempo que la elección federal para saber si la población está de acuerdo con el Mando Único.



Y con esto el problema de la inseguridad deja de ser responsabilidad del actual gobierno y se convierte en un problema de Estado.



Decisión inteligente de los priistas con la que se comieron a las demás bancadas, y ahora ellos cumplen no sólo con la Ley de Seguridad Interior, sino con la esperanza de mejorar las policías.



La minuta plantea que en la consulta aprobada por el INE, la única pregunta sea: “¿Estás de acuerdo en que nuestro país tenga 32 policías profesionales, una por cada estado, en lugar de las más de mil 800 policías municipales que, de acuerdo con distintos estudios, están mal capacitadas, mal equipadas y mal coordinadas?”



Pregunta que para nada está cargada a favor del Mando Único, ¿o alguien tiene dudas?



El dictamen que será enviado al Senado, se aprobó con 250 de los 251 diputados presentes en el pleno, sólo un día después de que las fracciones que conforman la coalición Por México al Frente, además de Morena y Encuentro Social, reventaron la sesión para evitar que pasara.



Este jueves una vez más la oposición demostró su falta de contundencia y tras más de tres horas de espera para reunir el quórum, el pleno avaló el proyecto que pasó al Senado para su análisis y eventual aprobación.



Mientras en el Senado se posterga indefinidamente la aprobación de la Ley de Seguridad Interior con un diálogo de sordos, en el que la pimienta de la sesión es una vez más la senadora Layda Sansores, quien en varias ocasiones ha pedido que se revise si hay quórum.



Como sabemos los votos ya están, debido sobre todo a la división del PAN.



Hasta el cierre de esta columna se discutía el dictamen avalado por los senadores, en el que se integraron 10 cambios para su discusión.



Éstos tratan los temas más controvertidos, como que el Ejército no pueda intervenir en protestas y que los operativos se llevarán a cabo en coordinación con gobiernos estatales y municipales, entre otros.



Pero toda esta discusión nos permitió ver cómo la falta de acuerdos no se da sólo en el PAN, aunque usted no lo crea, tampoco en Morena.



Mientras el coordinador de la bancada PT-Morena, Manuel Bartlett, aseguró que México obedece a la política en seguridad de Estados Unidos, y afirmó que hay subordinación de la Suprema Corte a la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos, por lo que criticó sus resoluciones, la recién nombrada secretaria de Gobernación –en caso del triunfo de Andrés Manuel López Obrador–,Olga Sánchez Cordero, dijo en entrevista con Reforma que evaluará la propuesta de la amnistía, pero también explorará otros mecanismos, como los utilizados por la justicia estadounidense.



¿Por fin? Los copiamos o nos deslindamos.



***

El desarrollo de tecnologías de telecomunicaciones en Cuba cumple 26 años este diciembre de 2017, y a la fecha da servicio de telefonía fija, celular y datos a más de 4.4 millones de cubanos.



Este desarrollo recibió el Premio del Fórum Nacional de Ciencia y Técnica en 1994. Hoy más de 80 por ciento de la población de Cuba cuenta con un celular y este proyecto se llevó a cabo gracias a la iniciativa del empresario mexicano Luis Miguel Niño de Rivera.



Twitter: @ginamorettc



