Cooperativa de Pymes mexicanas exporta a Europa

Seguramente no será la primera experiencia pero el modelo es por mucho interesante porque permite que pequeñas empresas productoras de alimentos innovadores acuda de manera conjunta a los mercados internacionales. La empresa es Alexport y tiene como inicio de operaciones el año 2014 con éxito hasta el momento.



Quienes iniciaron esta labor, diez empresas fundadoras y 40 socias invitadas, tuvieron el liderazgo de Marco Antonio Alvarado, un muchacho muy joven quien desde 2011 inició sus labores emprendedoras con la marca CEIBA, consiguiendo una bebida de noni, fruto de importantes aportes a la salud del ser humano pero con un sabor muy desagradable.



El noni, conocido científicamente como Morinda Citrifolia, no sólo es un fruto sino también una planta utilizada desde la antigüedad por sus beneficios terapéuticos.



Son bien conocidas sus propiedades contra la arteriosclerosis y para adelgazar. También tiene importantes propiedades antibacteriales y antivirales que atacan al sistema respiratorio, nervioso y digestivo.



Se ha incluido a esta fruta en el combate de las células infectadas por el VIH y para detener el avance de tumores cancerosos.



Marco consiguió envasarlo con un tono mucho menos acentuado del sabor que le caracteriza a este fruto y el éxito obtenido permitió que continuara con retos relevantes en la deshidratación de frutos calificados como 'exóticos' en otros mercados asiáticos y europeos, y que en México son de conocimiento muy común.



Para 2014 ya había invitado a otras 10 empresas a ser las socias fundadoras y progresivamente sumó a otras 40, de tal forma que a la fecha cuentan con una oferta internacional de 260 productos distintos, una socia que distribuye estos productos en España y que comienza a abrir otros espacios internacionales para la oferta de Alexport entre donde se encuentra Holanda como segunda opción del mercado europeo.



Alvarado también pudo articular un marketplace en internet para fomentar la venta de sus productos colectivos entre las cuales están combinaciones de frutas, pulpas, jugos, deshidratados e incluso chiles orgánicos.



También comienzan a ser proveedores de cadenas de retail en México gracias a que poco a poco han entendido tanto los procesos como los tiempos de las negociaciones con estas grandes cadenas entre las cuales están: La Comer, los mercados gourmet, Chedraui y Walmart.



Han desarrollado productos alimenticios y otros como una membrana plástica que mantiene a las frutas y vegetales aislados de insectos y microorganismos conservando la frescura del producto.



Curioso, por ejemplo, que ellos hace tres años presentaran este producto a las grandes cadenas quienes de manera unánime 'batearon' a Marco bajo el argumento de que era un productazo pero que por el momento no lo estiman necesario.



Pues resulta que ese momento ya llegó y ahora ellos mismos abastecen hortalizas aprovechando este desarrollo que fue rechazado por las cadenas comerciales.



Alexport es una experiencia interesante que debiera ser considerada por otros productores de alimentos y empresarios que gustan de obtener nuevos productos innovadores.

