Conacyt debe abrirse

1

En un mundo globalizado como en el que vivimos, se requieren cambiar los conceptos para poder aprovechar los talentos mexicanos en diversas partes del mundo, por lo que el Conacyt debería abrir el Sistema Nacional de Investigadores.



Más allá de seguirnos quejando de la fuga de cerebros, que en muchas ocasiones se da por falta de presupuesto para pagarles, pero en otras también por el gusto de los ciudadanos de vivir otras culturas y enriquecer sus conocimientos, se tienen que buscar alternativas para aprovechar el talento científico y tecnológico de los mexicanos destacados en el mundo.



Es por ello que a partir de hoy y hasta el 2 de junio se llevará a cabo el Segundo Foro Internacional de Talento Mexicano, que permite vincular a los investigadores con empresas y comunidades para el desarrollo de nuestro país.



Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, participa en este proyecto que inició el año pasado y ha permitido vincular más de 150 proyectos con comunidades y empresarios.



Se tiene una Red Global de Talentos con 54 personas ubicadas en 23 países que están dispuestos a apoyar proyectos en México, o a dar tutorías para enriquecer las capacidades de los estudiantes.



Por ejemplo, Luis Flores Castillo, quien forma parte del equipo de investigadores que trabajaron en la comprobación científica definitiva del Bosón de Higgs, conocida en el mundo entero como la “partícula de Dios”.



Él consiguió para nuestro país una donación de 12 toneladas de equipo médico, que sirvió para montar el primer laboratorio de energía nuclear en Chiapas.



Rendón explica que hay al menos un millón y medio de mexicanos altamente calificados, y que México es el primer lugar de América Latina en exportar talentos y el quinto lugar de la OCDE, de los cuales el 85 por ciento se va a Estado Unidos y el 15 por ciento restante a Europa y Asia.



Sin embargo, Eunice explica que Conacyt no tiene una estrategia para atraer los conocimientos de esos talentos, ya que en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) sólo participan quienes se quedaron en México.



Y señala que los que viven en el extranjero no requieren de recursos económicos, como los que entrega el SNI, pero sí de un reconocimiento y de que se les abran caminos para apoyar la investigación, o el desarrollo de comunidades.



Además muchas veces los investigadores sólo se acercan a las comunidades para cumplir con el requisito de tener una investigación publicada, sin que su trabajo tenga un impacto social.



En este Segundo Foro participarán 300 talentos mexicanos, de distintos ramos, desde industrias creativas hasta ciencia y tecnología.



Ojalá Conacyt cambie sus conceptos y aprendamos a aprovechar lo que nos costó crear.



¿SABOTEAN IMAGEN DE MANCERA?

Muchos capitalinos se quejan de lo difícil que resultan los trámites para tener los papeles de su propiedad en orden. Por ejemplo, para poner un departamento a su nombre tienen que llevar las escrituras a la receptoría de rentas, lo cual parece razonable, pero si quiere poner a su nombre el servicio de agua, Sacmex no confía en el documento original expedido por la receptoría y exige que la misma autoridad “la certifique”, como si no llevará sellos y logotipos.



El ciudadano pierde de dos a tres días, al menos en la oficina de Sacmex que está en Mier y Pesado, cerca de Xola.



¿Mal entrenamiento del personal o dilación intencionada para ver si reciben algún ofrecimiento de dinero?



Y cuidado si sacó sus escrituras en la Jornada Notarial, porque si no va al mitin que organizan los funcionarios capitalinos, tendrá que dar al menos cuatro vueltas a las oficinas ubicadas en Izazaga para que le hagan favor de entregárselas, como si se las regalaran.



¿Será sabotaje a la campaña presidencial de Miguel Mancera?



Twitter: @ginamorettc



Correo: georgina.morett@gmail.com



También te puede interesar:

¿Nuño en campaña?

Los 'Corleone' de la Guerrero

Prefieren defender criminales