Ciudadanos, gracias

No todo son malas noticias. A pesar de que vivimos en el país de ‘nunca pasa nada’ y ‘los gobernantes oyen, pero no escuchan’, después de cuatro días de crisis en el Congreso de la Unión, la sociedad civil dio un golpe más a las imposiciones partidistas.



Esos ciudadanos, que hace tiempo lograron conseguir más de 600 mil firmas para empujar la Ley 3de3, tuvieron una nueva victoria. Ayer, frente a la imposibilidad de elegir una Mesa Directiva que presidiera los trabajos en la Cámara de Diputados, el PRI, que no está acostumbrado a ceder, tuvo que doblar las manos.



Aun cuando había dicho una y otra vez que apoyaban y respaldaban la postulación del actual procurador general de la República, Raúl Cervantes, para que se convirtiera en el próximo fiscal general de la República, ayer tuvieron que recular y ofrecer su cabeza a cambio de parar la crisis legislativa en la que se sumieron.



Con la condición de tener a Jorge Carlos Ramírez Marín en la presidencia de la Cámara de Diputados, los tricolores tuvieron que comprometerse a votar a favor de eliminar el desastroso pase automático.



Desde el 29 de agosto, más de 250 organizaciones civiles, encabezadas por los colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás, hicieron un pronunciamiento público en el Ángel de la Independencia para que los legisladores quitaran el artículo transitorio que permitiría que Cervantes pudiera ser fiscal hasta el 2026.



Una intensa campaña a través de redes sociales, incontables entrevistas en medios de comunicación para que la gente supiera la importancia de tener una Fiscalía independiente, autónoma, alejada de personajes ligados a un partido como el PRI, dieron frutos.



Estos mismos colectivos, entre los que se cuentan organizaciones como el IMCO, Causa en Común o México Evalúa, no se limitaron sólo a la queja pública y la exigencia mediática. Tal como ocurrió con la Ley 3de3, prepararon una iniciativa ciudadana con todos los requisitos legales necesarios y la llevaron esta semana ante el Senado para que fuera evaluada y votada en el pleno.



“Nuestra propuesta busca asegurar la independencia política del fiscal general y las fiscalías especializadas en anticorrupción, delitos electorales y derechos humanos, incorporando criterios de designación que recuperen la legitimidad hoy perdida por la PGR, derivada de los vínculos partidistas, las cuotas entre partidos y otras prácticas de control político.



“Buscamos que la Constitución asegure procedimientos de selección con contrapesos, máxima publicidad, rendición de cuentas y criterios de evaluación basados en el mérito”, argumentaban. Y consiguieron, al menos, la primera parte.



Como siempre, hubo políticos que aprovecharon la demanda ciudadana para un beneficio personal. La eliminación del pase automático y la urgencia de una Fiscalía que realmente sirva, fue aprovechada por el recién nacido Frente Ciudadano, quien dentro de San Lázaro abanderó la causa, más para colgarse el mérito de doblar al PRI, que por creer en la causa.



¿Ayudó que PAN y PRD presionaran a César Camacho y sus diputados tricolor para no iniciar trabajos legislativos, si no dejaban afuera la posibilidad de que Cervantes pasara automáticamente como fiscal? Quizá sí, pero es un capítulo más de oportunismo político.



Estos panistas y perredistas que ahora se indignan y abuchean al #FiscalCarnal, ese Ricardo Anaya que ayer se congratuló por haberle dado voz a los ciudadanos que piden una Fiscalía autónoma, es el mismo Anaya que en la votación de 2014, cuando era diputado federal panista, votó a favor de la Reforma Política-electoral que favorecía a Cervantes y que formaba parte del Pacto por México.



Hoy inicia formalmente la carrera por el 2018, es un momento para no olvidar a esos legisladores que hace tres años hicieron mutis ante el reclamo ciudadano de independencia y autonomía, y que hoy lo usan para expiar culpas y abanderar causas que son, desde siempre, de la sociedad civil.



Twitter: @jrisco



