CDMX bajo ataque

Ayer publiqué en Twitter el video del asalto, la noche del martes, al Cine Tonalá (Tonalá 261, Cuauhtémoc, Roma Sur), un pequeño espacio donde la cultura, el cine, la risa y una buena cocina conviven.



En él aparecen cinco sujetos armados que despojan de todos sus bienes a varios comensales. Junto con el video sólo puse una frase dicha por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, el 15 de agosto pasado: “Tenemos el control (en seguridad) y lo vamos a seguir ejerciendo”. De todas las respuestas y comentarios a esta publicación, la que más me llamó la atención fue la del tuitero @AMercadoCe, que escribió: “Mancera y su ciudad imaginaria”.



Esas cinco palabras revelan lo que la ciudadanía cree de la persona en quien recae la seguridad, el responsable de esta ciudad que dice tener ‘bajo control’, pero que más bien parece ‘bajo ataque’.



Imaginación y percepción: para nosotros la escalada de violencia es cuestión de percepción, para las autoridades la contención de la violencia está en su imaginación.



Hace algunos días, en este mismo espacio, escribía de las desafortunadas cifras que dejan de lado la percepción del gobierno y dibujan la situación real de inseguridad en que viven los capitalinos, pero veo que ese no es el camino para argumentar con las autoridades.



Sólo en este año, en que la inseguridad ha subido entre el 20 y 35 por ciento, dependiendo del delito del que hablemos, las autoridades capitalinas nos han obsequiado una colección de frases que nos reflejan la fantasía en la que creen que gobiernan, una fantasía desde la que no alcanzan a percibir la gravedad de estar dentro de un restaurante o un cine, como el Tonalá, en una zona de clase media de la zona céntrica de la ciudad y que de pronto un grupo armado irrumpa en la tranquilidad de una velada de inicio de semana y les robe desde pertenencias, hasta la paz y la seguridad.



Por ejemplo:



–A principios del mes, Miguel Ángel Mancera, la cabeza del ejecutivo de la capital del país, quien sí tiene a su cargo todo el cuidado de 10 millones de personas, dijo: “Tenemos el control de la ciudad y lo vamos a seguir ejerciendo. (…) Ahí tenemos las cifras, no lo digo yo, están las cifras de cómo estamos trabajando, cómo vamos en el control de esto que fue un reto para la Ciudad de México”.



–Por las mismas fechas, la cabeza de la policía capitalina, quien hace un trabajo de prevención y quien tiene a cargo más de 20 mil elementos que deberían resguardar que tengamos paz, al menos al ir a cenar o al cine, Hiram Almeida, dijo: “No debe de pensarse que la vida cotidiana es afectada por la incidencia delictiva”.



–A mediados de julio, en su discurso de toma de protesta como procurador de CDMX, Edmundo Garrido, el que investiga ilícitos y quien no se ha enterado que el 94 por ciento de los delitos no se denuncian por desconfianza en las autoridades, dijo: “Vamos a retomar varios ejes para tratar de mantener una Procuraduría cercana a la ciudadanía, vamos a hacer visitas periódicas de manera aleatoria a todas las agencias, para ver las carencias que tienen y las necesidades, pero también ver el trato que se le está dando a la ciudadanía, ver que se estén cuidando los derechos humanos de los detenidos”.



Veamos ahora 3 dichos de quienes son víctimas de la ceguera de nuestros funcionarios:



–“Siempre lo he dicho: los políticos confían en la mala memoria de los votantes y nunca les falla”, @ErnestoRiveraMx.



–“Esto se debería de prevenir. Era asiduo visitante de ese lugar, ahora ni ganas de andar por la Roma. Una lástima la presente gestión en CDMX”, @EduardFuentes_.



–“@ManceraMiguelMX @SSP_CDMX #yabasta De verdad que no se dan cuenta de la pinche inseguridad? #hartazgo #justicia #inseguridadRomaCondesa”, @Berzunzinha.



Si la temperatura que debemos tomar es a través de dichos, tendría que ser los de las víctimas de la delincuencia. En las quejas y en las exigencias está la verdadera radiografía de una ciudad.



Twitter: @jrisco



