Candidato panista a la presidencia

Nos hablan de alianzas, de gobiernos de coalición, de acuerdos para un cambio de régimen, inclusive los panistas aceptan su error de no haber aprovechado los 12 años que estuvieron en el gobierno para llevar a cabo una transición democrática, pero la pregunta lógica es: ¿si no dejan de pelearse entre ellos, cómo lograrán acuerdos con otras fuerzas políticas?



Una vez más los spots de los partidos políticos mostraron la fuerte división en el PAN, sobre todo de los candidatos que llevan más tiempo en campaña, Margarita Zavala, Rafael Moreno Valle y Ricardo Anaya, ya que Juan Carlos Romero Hicks, Luis Ernesto Derbez y Ernesto Ruffo aceptaron, en principio, la propuesta de compartir spots.



En el PRD todavía no inicia esa batalla, finalmente ya son la cuarta fuerza electoral y tienen menos posibilidades de ganar que el PAN, quizá por ello algunos perredistas dicen que el candidato presidencial debe ser un independiente, y para ello ya han tenido pláticas con Juan Ramón de la Fuente, quien obviamente no ha dado el sí, ante una propuesta que todavía no tiene consenso.



Porque los panistas, con siete aspirantes a la presidencia, están seguros de que el candidato tiene que salir de su partido.



La diputada local y secretaria de Capacitación del CEN del PAN, Margarita Martínez Fisher, comenta con absoluta certeza que su partido tiene liderazgo, buena fama pública y es el que tiene mayores posibilidades de triunfo, por lo que por ahí debe ir el camino.



Y de un candidato ciudadano considera que quizá ya no alcanza el tiempo, sobre todo porque tienen que lograr una muy buena propuesta, “se tienen que generar mecanismos al interior del partido para que la decisión sea justa y no genere más problemas”.



Nadie puede negar que los Galileos son los más interesados en la creación del Frente Amplio Democrático y que trabajan en serio para ello; ya pusieron en un auditorio al priista Manlio Fabio Beltrones, al independiente-perredista Miguel Ángel Macera y al panista Gustavo Madero.



Y aunque no debatieron como se esperaría de personajes políticos que se supone buscan más democracia y apertura, fue un buen ejercicio para conocer sus puntos de vista sobre gobiernos de coalición. También tuvieron en un debate a José Woldenberg y Enrique Krauze.



Mañana realizarán su primer congreso como Iniciativa Galileos, en donde el tema principal será precisamente la construcción del Frente Amplio Democrático.



A este encuentro asistirán personajes de distintas filiaciones políticas como Emilio Álvarez Icaza, Mauricio Merino, Santiago Creel; los gobernadores de Chihuahua, Javier Corral; de Michoacán, Silvano Aureoles; de Morelos, Graco Ramírez; de Tabasco, Arturo Núñez; de Durango, José Rosas Aispuro, y la presidenta del PRD, Alejandra Barrales, entre otros.



Pero algunos advierten que este grupo perderá su poder de convocatoria si el diputado Guadalupe Acosta sigue tan apegado a Miguel Ángel Mancera y su candidatura presidencial.



MONREAL, TRAS ALIANZA CON MC

Ricardo Monreal, delegado de la Cuauhtémoc y aspirante al Gobierno de la Ciudad de México por Morena, ya tiene al PT para hacer la alianza y nos comentan que está a punto de lograrlo con Movimiento Ciudadano, lo cual significa quitarle este partido al Frente Amplio que proponen PAN y PRD.



Monreal Ávila ya tiene el apoyo de Dante Delgado para que él sea el candidato, y siguen en pláticas para ver si se da la alianza también en la candidatura presidencial con Andrés Manuel López Obrador.



En definitiva, estos acuerdos les quitan fuerza a sus contrincantes Claudia Sheinbaum y Martí Batres.



Twitter: @ginamorettc



