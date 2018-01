Campesinos pactan con AMLO

1

Con la finalidad de evitar “un fraude electoral” y el uso de programas sociales para la compra de votos, unas 40 organizaciones campesinas firmaron un pacto político con Andrés Manuel López Obrador. Agrupadas bajo el nombre de “Movimiento Campesino Plan de Ayala Siglo XXI 2.0”, las organizaciones –entre las que figuran la Central Campesina Cardenista, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala y la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata– crearán comités de defensa y promoción del voto en zonas rurales.



Otra vez contra Virgilio



De nueva cuenta, Virgilio Andrade tiene a todos los partidos de oposición unidos en su contra. Con el escándalo de las tarjetas para los damnificados por los sismos, los opositores cerraron filas y PAN, PRD, MC, Morena y PES anunciaron que se impondrán con sus votos de diputados y senadores, para que la Comisión Permanente cite al hoy titular de Bansefi, así como a la de Sedatu, Rosario Robles, y “a otros funcionarios y exfuncionarios de Hacienda”, sin decir quiénes. Tendrían que apurarse mucho, porque a la Permanente ya sólo le quedan escasos ocho días.



El gasto de Anaya, ‘insalting and onacceptabol’



El INE informó que el panista Ricardo Anaya es el que ejerce el mayor gasto diario de todos los aspirantes a la Presidencia, y que “mientras gasta en promedio 187 mil 500 pesos al día, únicamente reporta el ingreso promedio de 172 pesos diarios”. Ante ello, la que no tardó en reaccionar fue Margarita Zavala, y lo hizo mofándose –como muchos lo han hecho en redes sociales– del spot del propio Anaya: “Esto sí es ‘insalting and onacceptabol’. El @INEMexico debe detener la simulación de las precampañas, que se pagan con el dinero de todos los mexicanos. #TantitaVergüenza”, lanzó Zavala en su Twitter.



Los compromisos de Meade



Por segundo día consecutivo, José Antonio Meade hizo un pronunciamiento importante sobre la necesidad de mejorar los ingresos de los trabajadores. El domingo, en un acto con maestros convocado por Nueva Alianza en Acapulco, Meade se pronunció por reconocer e incrementar de manera significativa el salario de los maestros. Ayer, en Durango, Meade estableció que un programa de recuperación por la seguridad pasa por contar con policías mejor entrenados y mejor pagados. No es menor el anuncio para policías y maestros, si se piensa que Meade no es de los que ofrecen programas que no se pueden costear, o de los que creen que prometer no empobrece.



El guiño a China



Ayer en Santiago de Chile, durante la reunión del Foro CELAC-China, el canciller Luis Videgaray llamó la atención de sus homólogos de 33 países, con su discurso de halagos hacia el país asiático, al cual, dijo, “América Latina se acerca con pasos tangibles y concretos, con alegría, esperanza y optimismo”. Sin duda este mensaje va dedicado a Donald Trump, quien tras reiteradas amenazas de salirse del TLCAN, ha obligado a México a tener en mente planes alternos, tal es el caso de China y el acercamiento con el mandatario Xi Jinping, con quien ya se tiene alrededor de 100 acuerdos suscritos y es actualmente nuestro segundo socio comercial.



