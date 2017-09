Cambia el tablero político

1

Hay todavía quienes creen que los resultados electorales para el 2018 “son inevitables”.



Es decir, que el triunfo electoral de quien hoy encabeza la intención de voto en las encuestas, Andrés Manuel López Obrador, es un hecho.



Lo que pasó en México en las últimas dos semanas es una muestra de la velocidad con la que están cambiando las circunstancias, lo que refleja que la “inevitabilidad” hoy es un concepto totalmente distante de la realidad.



Hagamos un recuento rápido.



-El 23 de agosto, El Universal publicó una nota en la que refería el crecimiento del patrimonio de la familia política de Ricardo Anaya, nota a la que siguieron algunas más. Aunque no se documentó ninguna ilegalidad, fue un golpe fuerte a la imagen del líder nacional del PAN.



-El 24 de agosto, Emilio Gamboa, a preguntas expresas de los reporteros, ‘destapó’ a 4 aspirantes a la candidatura del PRI a la Presidencia: Meade, Narro, Osorio y Nuño. Aunque luego Enrique Ochoa quiso referir que hay otros más, en la opinión pública ya quedó la imagen de los 4 finalistas.



-El mismo jueves 24 de agosto, se reveló que la ganadora de la encuesta de Morena para ser candidata a la Jefatura de Gobierno (aunque lo disfracen) fue Claudia Sheinbaum. Esto desató la rebeldía de Ricardo Monreal y amenaza a Morena con su primera fractura importante.



-El domingo 27 de agosto, a través de Twitter, Trump amenazó con sacar a EU del TLCAN. La amenaza fue reiterada la semana pasada.



-El 28 de agosto, un exagente del Cisen, acompañado por el ahora senador morenista, Miguel Barbosa, denunció que Moreno Valle operó un centro de espionaje para seguir a diversos personajes de la vida política del estado de Puebla y del país.



-El 30 de agosto, el Tribunal revocó el acuerdo de ‘piso parejo’ establecido por el INE, por lo cual, los únicos que no podrán aparecer en spots a partir del 8 de septiembre son los presidentes de partidos, lo que afecta a AMLO y Ricardo Anaya.



-El 31 de agosto, Ernesto Cordero fue electo presidente de la Mesa Directiva del Senado, con los votos de PRI y Morena entre otros, pero con sólo los votos de 5 senadores del PAN que se rebelaron a la directiva de la coordinación de ausentarse de la sesión, lo que ha generado una grave división entre panistas.



-El 1 de septiembre, René Bejarano y Dolores Padierna anunciaron su salida del PRD para irse a Morena, lo que podría hacer más fácil la alianza con el PAN.



En dos semanas, el panorama político cambió fuertemente.



No hay claridad de lo que pueda ocurrir en el PAN, pero sin duda Ricardo Anaya y Rafael Moreno Valle, han recibido fuertes impactos.



No hay claridad de hasta dónde Margarita Zavala se podría convertir en beneficiaria de estos hechos, pero es una posibilidad.



En el caso de Monreal, si tomara la decisión de salir de Morena y se gestara la posibilidad de que encabezara una alianza de partidos en su proyecto para gobernar la Ciudad de México, tal vez podría restar votos a AMLO.



Y, en el caso del PRI, al acotarse los posibles aspirantes atraerá más la atención pública.



A mí me queda claro que el presidente Peña no ha tomado la decisión de quién será el candidato y que ésta dependerá del entorno.



Todavía pueden pasar muchas cosas que modifiquen de manera drástica el escenario, así que pensar en ‘inevitabilidades’, es algo completamente fuera de la realidad.

