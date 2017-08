Busca PAN demostrar cero tolerancia a la corrupción

1

A punto de iniciar el año electoral, y cuando la corrupción y la impunidad son parte de los grandes hartazgos de la ciudadanía, el PAN busca mandar un mensaje de honestidad al suspender por un periodo de seis meses todos los derechos del alcalde de Monclova, Gerardo García Castillo, como militante, en lo que se desahogan las diligencias preliminares de investigación por la probable comisión de actos de corrupción.



Con este tipo de decisiones, antes de que exista una investigación formal de parte de las autoridades, el PAN busca demostrar que en sus filas sí se ataca el flagelo de la corrupción y que ante una denuncia del diputado federal César Flores Sosa, se actuó.



La Comisión Anticorrupción consideró que existen elementos suficientes para concluir que el alcalde desplegó conductas que pudieran encuadrarse como actos de corrupción, en lo que se refiere al contrato con CTNLED Iluminación S. de R. L. de C.V., para el alumbrado público, en el que la empresa recibió el pago por trabajos que no ejecutó, con un costo de 10 millones 663 mil 748 pesos.



Gerardo García Castillo reaccionó con descalificaciones para todo el mundo: a su partido, a los miembros de la comisión y al mismo Luis Felipe Bravo Mena.



Y muchos aseguran que ha dado varias vueltas por Puebla para pedir ayuda del hombre que tiene más anuncios espectaculares que lectores.



VERDADERAMENTE DE RIPLEY

Nos enteramos que el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, descartó a su hijo como futuro mandatario del estado, a pesar de que todos aseguraban que era su candidato.



Es más, se consideraba una dificultad para la conformación del Frente Amplio Democrático, debido a que la negociación con Movimiento Ciudadano iba a ser muy difícil, porque Dante Delgado no aceptaría fácilmente al hijo de quien lo metió a la cárcel como candidato.



Pero, al parecer, toda esta problemática ya no existe, ya que fue el propio gobernador quien descartó a su hijo, o simplemente se pasó de hablador.



El lunes pasado le entró de lleno la nostalgia de su época de estudiante y señaló que “si alguien quiere ser gobernadora o gobernador, entre a la Universidad Veracruzana; aquí le preparan a uno bien para enfrentar el reto de ser gobernador del mejor estado del país, ser gobernador de Veracruz”.



El problema es que su hijo Miguel Ángel estudió la licenciatura en Administración de Empresas con especialidad en Finanzas y Marketing Internacional, en la Universidad de Miami, por lo que en definitiva no cumple con este requisito.



Y si pensamos en su hermano, el senador con licencia y alcalde electo de Veracruz, Fernando, tampoco cumple con este requisito, ya que estudió la licenciatura en Derecho por la Universidad Anáhuac y la maestría en Acción Política por la Universidad Rey Juan Carlos.



Realmente se le fue la boca al mandatario veracruzano.





***

La presidencia del senador verde, Pablo Escudero, ha sido tan improductiva en el Senado que lo mejor que ha hecho son los anuncios para promover el uso de las bicicletas.



Gracias a ellos sabemos que ahora tienen un estacionamiento para ese tipo de vehículos en ese edificio, que costó más de cuatro mil millones de pesos, más lo que se acumule con las ocurrencias de sus presidentes.



Por cierto, dicen que Emilio Gamboa, quien regaló un año de reflectores a Escudero, quiera la Presidencia de la Mesa Directiva, para dejarse ver, justo ahora que el PRI ha suspendido el pase automático de plurinominal en el Senado a plurinominal en la Cámara de Diputados.



Twitter: @ginamorettc



