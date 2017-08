Buchanan’s y Johnnie Walker, por el mercado... de los ilegales

1

Diageo, dueña de marcas de whisky como Johnnie Walker y Buchanan's, ya tiene la clave para tomar mercado del que califica como sector de bebidas alcohólicas ilegales en México.



Nos dicen que la firma inglesa, que en México dirige Erik Seiersen, ahora apostará por presentaciones más pequeñas que las habituales, digamos botellas de 250 y 365 mililitros, y que desde luego tienen precios más bajos.



El objetivo de la también dueña de Tequila Don Julio es reducir el 36 por ciento de participación del mercado de las bebidas de alta graduación que está en manos de empresas informales.



Se trata de aquellas que no pagan impuestos y que son vistas como un riesgo para la salud de las personas.



Esto a su vez le permitirá mantener el ritmo de crecimiento que presenta en México. En su año fiscal 2017, que inició en julio de 2016 y terminó en igual mes del presente año, la multinacional logró un incremento de 20 por ciento en ingresos.



Esto fue impulsado por el sólido crecimiento en las categorías de tequila y whisky, las cuales amortiguaron la menor comercialización de bebidas premezcladas -ready to drink- y vodka.



Según datos de Nielsen, Diageo tiene 70 por ciento del mercado de whisky en México, por lo que quiere aprovechar su posicionamiento para atraer a los clientes a consumir bebidas legales. ¡Salud!



LAS SINERGIAS QUE ‘VIGORIZAN’ A LALA

En este espacio le contamos de los ‘peros’ que los inversionistas le ponen a la compra de la brasileña Vigor por parte de Grupo Lala.



Uno de ellos es que opera con un margen de flujo operativo (EBITDA) bajo y que por ende va a tirar la rentabilidad de Lala.



Van los números: mientras que el margen EBITDA de la sudamericana anda en 6.5 por ciento, el de la mexicana se ubica en 12.1 por ciento.



Sin embargo, la empresa que lidera Scot Rank tiene la fórmula para mejorar de manera gradual la rentabilidad de Vigor.



Entre otras cosas, el que fuera CEO de Wal-Mart ve sinergia en ingresos, al considerar la innovación de nuevos productos

-especialmente quesos-, una expansión en la mezcla de ventas hacia lácteos de valor agregado, la penetración en canales de mayor crecimiento -como la venta al menudeo y restaurantes- y la expansión en las regiones del norte de Brasil.



En costos también percibe oportunidades en compras conjuntas de materias primas y equipo, además del cierre de plantas. Rank sabe por dónde.



‘CORRE’ POR DOBLE DÍGITO

Una empresa que este año quiere repetir los crecimientos de doble dígito que tuvo en 2016 es OHL México. Y todo indica que lo conseguirá.



En la primera mitad de 2017, la concesionaria de autopistas que dirige Sergio Hidalgo registró un incremento de 17 por ciento en ingresos por peaje y de 17.3 por ciento en flujo operativo (EBITDA).



Para el ejecutivo, estos resultados fueron impulsados por aumentos en el tráfico de autos que circula por todas sus vialidades. En el primer semestre de este año, el número de vehículos que circuló por las autopistas de OHL México creció 7.0 por ciento respecto a igual lapso del año pasado.



Esto se dio a pesar del incremento en el precio de la gasolina, que suele desincentivar el uso de los automóviles. Sin embargo, cuando no hay otras alternativas de movilidad, las autopistas enfrentan una alta demanda de conductores.



Hidalgo se dice partidario de la construcción de obras como el Metrobús en Reforma y no descarta que en futuro OHL México pueda incursionar en alguna obra de ese tipo. ¿Se diversificará?

