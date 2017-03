Brecha digital y voto

1

La elección presidencial de 2018 será la primera en la que el electorado mexicano llegue dividido por una marcada brecha digital: alrededor de la mitad serán usuarios de Facebook y la otra mitad no; además, poco menos de la mitad tendrá un teléfono inteligente y el resto no.



Esa brecha digital es políticamente relevante, porque la distribución de preferencias electorales entre quienes usan Facebook y quienes no lo usan son, en algunos aspectos, diferentes; y lo mismo pasa entre quienes tienen smartphone y quienes no.



Los usuarios de Facebook simpatizan ligeramente más que los no usuarios con las siguientes opciones: el PAN, Morena y los independientes, por lo que hay un sesgo modesto, pero favorable hacia esas opciones políticas. Los usuarios de Facebook también son más reacios a simpatizar con el PRI que los no usuarios, por lo que el sesgo antipriista en Facebook es muy notable.



¿De dónde derivo esta información? De las cinco encuestas nacionales en vivienda realizadas por EL FINANCIERO, entre febrero de 2016 y enero de 2017, que acumulan un total de cinco mil 616 entrevistas. En esas encuestas se ha dado seguimiento a las preferencias electorales y se ha preguntado a los entrevistados si usan Facebook, o no, y si poseen un teléfono inteligente o smartphone, entre otras cosas.



Según esos sondeos, el PAN promedia una intención de voto efectiva de 27 por ciento, la cual es de 29 por ciento entre usuarios de Facebook y 26 por ciento entre no usuarios. El sesgo panista es de dos puntos entre los usuarios.



En el caso de Morena, el apoyo promedio a ese partido es de 18.5 por ciento, alcanzando 20 por ciento entre usuarios y 17 por ciento entre no usuarios de la red social. El sesgo morenista en Facebook es de 1.5 puntos.



Para la opción independiente el sesgo también se nota, ya que obtiene un apoyo promedio de 6.0 por ciento que se abre a 9.0 por ciento entre usuarios y baja a sólo 3.0 por ciento entre no usuarios.



Pero la diferencia más notable de todas se observa en el caso del PRI: ese partido promedia un apoyo efectivo de 28 por ciento en las cinco encuestas, el cual baja a 21 por ciento entre los usuarios y alcanza 33 por ciento entre los no usuarios. La diferencia entre ambos subgrupos es de 12 puntos, y el sesgo en contra del tricolor es de hasta siete puntos porcentuales entre los usuarios.



Si en vez del voto por partidos consideramos el careo de punteros, con Zavala en el PAN, Osorio en el PRI, AMLO en Morena, Mancera en el PRD y El Bronco como independiente, un análisis similar muestra un ligero sesgo a favor del PAN y de El Bronco entre los usuarios. Y el sesgo más marcado es el antipriismo entre los usuarios de Facebook, quienes castigan a ese partido con una diferencia de entre cuatro y cinco puntos.



Estos datos sugieren que hay que tener cuidado con las encuestas que se hacen vía Facebook, ya que pueden traer un sesgo de origen. Pero hay también dos consideraciones que debemos discutir. La primera añade una cautela adicional a los ejercicios demoscópicos en esa red social: la posibilidad de que haya un sesgo adicional por autoselección o por frecuencia de uso, lo cual abonaría a la lista de precauciones.



La segunda es más positiva para los sondeos vía esa red social, y tiene que ver con la posibilidad de que los usuarios reflejen mejor las preferencias del electorado potencial, no sólo del electorado general. Si para los usuarios es más probable acudir a las urnas que los no usuarios, entonces los sondeos en Facebook podrían mejorar las estimaciones de preferencias de un electorado probable. Pero, debido a que Facebook tiene también un mayor uso entre jóvenes, y los jóvenes son menos probables de acudir a las urnas que sus mayores, no es muy factible que el muestreo en Facebook pueda ayudar con esta problemática de estimación.



Más allá de las implicaciones para la actividad demoscópica y sus bases de muestreo, la brecha digital en México es real y es políticamente importante. Por eso es necesario ir observando las preferencias del público interconectado y del que no lo es, para entender mejor la naturaleza del apoyo político en la actualidad y rumbo a las elecciones de 2018.



