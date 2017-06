Bitcoin se escribe con "B" de burbuja

1

Bitcoin, sí, la moneda del futuro. Enormes riquezas para aquellos con la audacia de invertir hoy, como aquellos visionarios que lo hicieron ayer. El fruto de una tecnología, “blockchain” (cadena de bloques), cuya importancia será gigantesca, y en la que precisamente la moneda virtual fue pionera (principios de 2009). El precio está trepando cual cohete. Sólo en dos meses se ha más que duplicado, de poco más de mil dólares a fines de marzo a rozar los 2,800 en días recientes. ¿Qué fondo de inversión equipara remotamente ese rendimiento?



Un “ajuste técnico” llevó el valor del bitcoin a caer un poco esta semana, a unos 2,470 dólares el día de ayer. Nada mal para una moneda que hace un año andaba por los 500, y que valía centavos (sí, ¡centavos!) en 2011. Un analista en CNBC (canal serio de noticias de economía y finanzas, claro) predijo que a fines de año estará en 4,000. Le llamó nada menos que “oro digital”. Eso no es nada: otro analista predijo en la prensa británica hace un par de días que un bitcoin valdrá nada menos que 100 mil dólares en diez años. Es momento de entrar a la rueda de la “criptomoneda” y hacerse rico.



¿Sabías que sólo habrá 21 millones de bitcoins en el mercado? Así lo programó el diseñador original de la moneda, una persona o grupo de personas bajo el nombre de Satoshi Nakamoto. Ahora hay 17.37 millones, por lo que el techo no está tan lejos. Cuando se llegue al límite y ya no se produzcan más, el cielo es el límite para el precio. Aparte, la demanda no puede sino aumentar. El gobierno de Japón la legalizó para transacciones apenas en abril. Y está la esfera ilegal: las criptomonedas como bitcoin son demandadas para intercambios “oscuros”. ¿No tenías conocimiento que los del reciente virus WannaCry (quiero llorar) exigieron los pagos de rescate en bitcoins?



En otras palabras, están todos los elementos para que en los próximos meses o años se desarrolle una burbuja espectacular en torno a Bitcoin. Listas todas las sesudas explicaciones que se quieran: demanda (mucha), oferta (limitada) y esa justificación que es la tecnología, esa llave que apuntala, para muchos, precios absolutamente fuera de toda racionalidad. Así ocurrió con los ferrocarriles hace más de siglo y medio, con la radio hace menos de uno, y con las empresas “dot com” hace dos décadas. Es importante recordar que esta última duró cuatro años y medio (1995-2000), por lo que una de bitcoin puede ir para largo.



Por lo que sí, es cierto, bitcoin puede llegar a cotizarse en muchísimo dinero. Tanto como, por ejemplo, eToys.com en el pico de la burbuja. La empresa perdía dinero a carretadas y valía mucho más que Toys”R”us (gracias a ese “potencial” de la tecnología novedosa que era Internet). Difícil recordarlo, pero hubo un tiempo en que Yahoo! valía más que General Motors, Heinz y Boeing (juntos).



Todo indica que bitcoin se escribe con “B” de burbuja. Ya empezó a hincharse.



Twitter: @econokafka



También te puede interesar:

Carstens y Peña, la tentación del doble 'dedazo'

Movimiento de Recaudación Nacional

Alfredo, Delfina y Josefina: el trío demagógico