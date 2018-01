Bien por De la Madrid

1

En el contexto de una clase política timorata, mal informada, prejuiciosa y políticamente correcta, las declaraciones de Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, son bienvenidas y deben ser aquilatadas.



La alerta del secretario de Turismo es perfectamente racional. Baja California Sur y Quintana Roo, zonas estratégicas del turismo, terminarán siendo afectadas por una violencia virulenta y salvaje; ya sea porque las noticias se expandan en la prensa internacional o porque los gobiernos extranjeros declaren alertas de viaje.



Más allá de si es viable o no, la propuesta de legalizar el consumo de la mariguana en ambos estados tiene la enorme virtud de poner sobre la mesa algo que todos los precandidatos a la Presidencia, con la excepción de Ríos Piter, están soslayando: el fracaso del prohibicionismo.



Constituye, por lo mismo, el reconocimiento de que la estrategia de seguridad y combate a la delincuencia ha sido un verdadero desastre, que va de mal en peor. La incapacidad del Estado mexicano, como un todo, de garantizar la seguridad en las zonas estratégicas del turismo (BCS, QR, Guerrero y PVR) es escandaloso y pavoroso.



El hecho es que el deterioro, particularmente en BCS, no tiene precedente. Sobre todo, porque hace apenas unos años era el segundo estado, después de Yucatán, más seguro de la República. Quien viajaba por sus carreteras, en lugar de encontrar decapitados y cadáveres colgando de los puentes, se topaba con espectaculares que proclamaban la paz y la seguridad en la zona.



Imposible no ver una conexión entre esta ola de violencia, la caída de El Chapo y el fortalecimiento del CJNG. Esto significa que estamos ante un nuevo ciclo de violencia, como antes lo tuvimos cuando el Cártel de Sinaloa se enfrentaba a Los Zetas y los Beltrán Leyva, que concluirá hasta que una banda imponga su hegemonía.



Concentrar la atención exclusivamente en si hay una conexión directa entre este tipo de violencia y el menudeo de cannabis es obtuso. Por supuesto que la legalización, aunque sólo fuera en esas zonas, sería un paso adelante. Pero el tema de fondo es si el Estado tiene la capacidad o no de enfrentar los monstruos que ha generado la prohibición.



A esto hay que agregar que la vecindad con Estados Unidos, en particular con California, sexta economía del mundo, vuelve absolutamente irracional la persecución del consumo y comercio de la mariguana de este lado de la frontera.



Con un agravante adicional. En EU el narcotráfico no constituye una amenaza para el estado de derecho ni para la seguridad nacional. Pero en México, sí. Baste pensar en la reciente cancelación de la gira del presidente Peña a Reynosa, Tamaulipas, por el grado de violencia que allí reina.



Hay que aplaudir que Enrique de la Madrid haya ido más allá al subrayar una verdad elemental, que sólo los prejuicios y las campañas irracionales impiden reconocer: la mariguana tiene un grado de peligrosidad inferior al alcohol y al tabaco. La prohibición tiene, pues, motivaciones políticas, no científicas.



Ante esto, la reacción del secretario de Gobernación fue lamentable: las drogas son ilegales porque dañan la salud, no dañan la salud por ser ilegales, sentenció. Pero Navarrete omite que mientras la mariguana no ha cobrado una sola vida, las víctimas de la prohibición se cuentan por decenas de miles.



Los precandidatos, por su parte, han sido esquivos: Meade y AMLO no han dicho esta boca es mía; Margarita Zavala y Ricardo Anaya la descalificaron señalando que no reduciría la violencia, pero añadiendo que hay que abrir un debate.



El hecho es que en Estados Unidos, donde el cannabis ha sido legalizado con fines recreativos, los índices de violencia sí se han reducido. Confirmando, de ese modo, la tesis del secretario de Seguridad de Canadá, quien señala que ése es el objetivo de la estrategia de legalización.



Toca a los medios y las organizaciones civiles retomar el tema y volverlo parte esencial del debate por la Presidencia. Porque el futuro de la paz y la seguridad del país pasa por reconocer que todo lo que se ha hecho hasta ahora ha fracasado estrepitosamente. O, repitiendo la frase que se atribuye a Einstein, y que tanto le gusta a Ricardo Anaya: locura es hacer lo mismo, una y otra vez, esperando obtener resultados diferentes.



