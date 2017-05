Bejarano, ¡revisa las fechas!

1

Es totalmente cierto que el presidente Peña Nieto se ha convertido en el 'villano favorito', pero tengamos un poco de mesura, tampoco podemos acusarlo de todo lo que sucede en el país.



René Bejarano fue entrevistado por Carmen Aristegui, donde denunció una conspiración en la que participaron perredistas, Vicente Fox y Peña Nieto, como gobernador del Estado de México, para golpear a Andrés Manuel López Obrador y que no llegara a la presidencia en 2006 y que por ello salió el video que lo internacionalizó como el 'señor de las ligas'.



El grave problema de sus declaraciones son las fechas.



El 3 de marzo de 2004, el diputado panista Federico Döring filtró al noticiero El Mañanero los videos en los que se mostró a René Bejarano recibiendo fajos de billetes.



Y fue hasta el 15 de septiembre de 2005 que Peña Nieto rindió protesta como gobernador del Estado de México.



O sea que es un verdadero exceso y una gran mentira asegurar que: “Hay gente del gobierno de Fox, de lo que entonces era el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México, hay gente que participó desde los medios de comunicación, pero también hubo gente desde la izquierda que se coludieron con ellos para golpear a López Obrador, y eso en su momento lo voy a señalar, yo lo viví, lo puedo demostrar”.



Tal parece que René Bejarano no recuerda que el entonces gobernador era Arturo Montiel y por mucho que haya defendido a López Obrador serán inolvidables las ligas.



DIFÍCIL ELECCIÓN PARA DEL MAZO

El Estado de México llega casi al final del proceso electoral con una victoria mínima en las preferencias para el priista Alfredo del Mazo, esto a pesar de que es el primer lugar en feminicidios y quinto lugar en tasa de desocupación a nivel nacional en primer trimestre de 2017.



De acuerdo con la encuesta de EL FINANCIERO, en mayo Alfredo del Mazo creció dos puntos al pasar de 32 por ciento de las preferencias a 34 por ciento; mientras que la candidata de Morena, Delfina Gómez, se mantuvo en 29 por ciento. Con un margen de error de la encuesta de 2.8 por ciento, podríamos prever un triunfo del priista; sin embargo, todavía puede haber sorpresas por el voto indeciso.



Y si pensábamos que la declinación de la panista Josefina Vázquez Mota a favor del perredista Juan Zepeda iba a pulverizar el voto de la oposición para darle un triunfo más holgado al priista Alfredo del Mazo, la encuesta revela que los votos de sus seguidores se repartirían 25 por ciento para Delfina, 16 para del Mazo, 10 para Juan Zepeda y 49 por ciento no votaría.



A pesar de todo, el PRI llegará a la cabeza en las preferencias electorales, pero ésta será en definitiva una elección muy difícil y es posible que el tricolor haga uso de todos sus recursos el día de la jornada, legales o ilegales.



A DEFINIR EL MODELO DE JUSTICIA

Los alcances y límites de la Fiscalía General de la República como órgano constitucional autónomo, el modelo de investigación criminal, la operación de las instituciones de procuración de justicia y delincuencia organizada, así como la temática de las víctimas y los derechos humanos, son temas que se tratarán en la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia.



Dicha consulta se llevará a cabo en nueve distintas ciudades del país e inicia mañana en el Instituto Nacional de Ciencia Penales, con la participación de especialistas y organizaciones de la sociedad civil, para hablar de las víctimas del delito y del papel que el Estado debe adoptar a partir del sistema penal acusatorio.



A la consulta que fue convocada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el CIDE e Inacipe se han sumado las cámaras de Senadores y Diputados, así como la ANUIES y otras organizaciones, quienes realizarán ocho mesas temáticas y nueve foros abiertos.



