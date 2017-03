1

Los autos ‘verdes’, incluidos los híbridos y eléctricos, apenas ‘brotan’ en México.



En 2016 se comercializaron apenas ocho mil 260 unidades de ese tipo, lo que significó tres veces más respecto a un año antes, pero menos de 0.5 por ciento del total de los vehículos que se vendieron ese año en el país.



Ante la oportunidad que representa ese segmento, le contamos que Audi ya se alista para producir su nueva generación de autos híbridos en México.



Se trata de la camioneta Q5 e-tronic, la cual estima que empezará a fabricar antes de que termine 2017 en su planta de San José Chiapa, Puebla.



En reunión con analistas, Rupert Stadler, CEO global de la compañía, reveló que ya impulsan la fabricación industrial de motores eléctricos en Györ, Hungría, lo cual dará paso a la creación del vehículo con motorización dual (eléctrico y gasolina) en la planta de Puebla. ¿La ubica? La firma de origen alemán la inauguró en septiembre de 2016 con una inversión de mil 300 millones de dólares.



La Q5 e-tronic sería el segundo híbrido ‘made in Mexico’, pues actualmente sólo se hace el Ford Fusion en Hermosillo, Sonora. El Toyota Prius es importado.



Nos dicen que la nueva producción de Audi estaría blindada ante Donald Trump. Bernd Martens, miembro del consejo de administración de Audi, dijo que la planta de México trabajará para el mercado mundial, no sólo el de Estados Unidos.



¿QUIÉN ESTÁ QUE SE LO LLEVA EL TREN?

Como usted sabe, el pasado miércoles la Cofece que preside Alejandra Palacios reveló sus resultados preliminares de la investigación que realizó en el sector ferroviario.



En sus conclusiones indicó que Ferromex-Ferrosur, Ferrovalle y KCSM aumentan hasta 8.3 veces sus tarifas en las conexiones, es decir, cuando una ferroviaria utiliza las vías de otra para mover los productos de un cliente.



Quienes saben del asunto señalan hacia una cementera con oficinas cercanas al Cerro de la Silla y que es uno de los más importantes usuarios de ese transporte.



Por cierto que el cemento ha venido reduciendo su peso dentro de la lista de productos que más se mueven por ferrocarril, el cual es eficiente en largas distancias y grandes volúmenes. El año pasado el cemento representó 8.3 del total de la carga movida por ferrocarril, por debajo del 15 por ciento que pesaba hace una década.



DIFICULTADES DE DESPEGUE

No cabe duda que el arranque de 2017 ha sido difícil para varias empresas en México, incluida Volaris.



En febrero pasado, la aerolínea no sólo reportó resultados del cuarto trimestre de 2016 por debajo de lo esperado, también recortó su guía de crecimiento para el año. Como parte de ello, el pasado miércoles, Enrique Beltranena, CEO de Volaris, reveló que bajaron su estimado de crecimiento en la oferta de asientos para 2017, de 23 a 17 por ciento ante el mayor precio de la turbosina, el encarecimiento del dólar y la incertidumbre generada por Donald Trump, presidente de Estados Unidos.



Sin embargo, le auguran buenos números para el segundo cuarto de 2017 ya que la Semana Santa cae en abril y el tráfico de pasaje a Estados Unido se recupera.



Si bien en lo que va del año ha perdido 20 por ciento de su valor en la BMV, el sondeo de Bloomberg con analistas le ve un potencial de subida de 35 por ciento para los próximos 12 meses. ¿Comprará?



También te puede interesar:

Coca-Cola sube refrescos

Vienen más City Market

Salchichas, cerveza y viajes