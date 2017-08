1

Después de que una vez más los perredistas Leonel Godoy, Pablo Gómez, Raúl Morón y Carlos Sotelo se reunieron en conferencia de prensa para apoyar la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador, el dirigente de la corriente de los Galileos, Guadalupe Acosta Naranjo, señaló: “respeto la libertad que tienen de apoyar a quien no los apoya a ellos”. Acosta Naranjo ha estado a favor de las alianzas con el PAN e incluso apoyó a candidatos albiazules como Javier Corral en Chihuahua, cuando su partido postulaba a Jaime Beltrán del Río.



Uno de los mayores defensores de la idea del Frente Amplio Democrático responde con sarcasmo a la pregunta sobre qué opina de las declaraciones de los integrantes de la corriente perredista Militantes de Izquierda, y comenta: “van cuatro veces que dicen los mismo”.



Y retoma la conversación con el señalamiento de que “cada vez salen menos en la foto”.



Respecto a las repercusiones que puede traer a la conformación del Frente el hecho de que algunos perredistas apoyen a un candidato diferente, Acosta Naranjo dice que el anuncio de ayer impactará menos que los tres anteriores. El sarcasmo es válido, pero el PRD ya pasó a ser la cuarta fuerza electoral y, si llega dividido a la elección de 2018, enfrentará fuertes problemas para su sobrevivencia.



MESAS CERRADAS

A punto de iniciar sus mesas temáticas, el PRI dio a conocer a los presidentes de cada una de ellas que no serán los personajes esperados, como el senador Emilio Gamboa o el diputado César Camacho, o el priista que anda suelto, Manlio Fabio Beltrones.



No, los presidentes de las mesas temáticas son integrantes del Comité Ejecutivo Nacional: Nancy Sánchez Arredondo, en Visión de Futuro; Fernando Elías Calles, Rendición de Cuentas y Ética; Mauricio Ortiz Proal, Declaración de Principios; Claudia Edith Anaya Mota, Programa de Acción; y Carolina Viggiano, Estatutos.



Y para evitar problemas, no sólo no se permitirá a los delegados salirse del guion, sino que además las mesas serán cerradas y trasmitidas por redes sociales.



ENFRENTAMIENTO EN CHIAPA DE CORZO

La celebración del día de los Pueblos Indígenas terminó en un enfrentamiento entre pobladores y policías en Chiapa de Corzo. Convocada por redes sociales y de casa en casa, la gente salió a la calle a repudiar la visita del presidente Enrique Peña Nieto.



Las imágenes transmitidas por Notinúcleo nos muestran una terrible realidad que se vive en nuestro país, en donde el hartazgo se manifiesta a pedradas y cohetones contra los granaderos, por parte de hombres y mujeres chiapacorceños. Los granaderos primero respondieron a pedradas y después lanzaron gases lacrimógenos contra los manifestantes, como se muestra también en el video del medio 3 Minutos Informa.



El enfrentamiento duró más de tres horas, tiempo en el que se mantuvo la tensión entre el grupo de granaderos y los pobladores, que fueron convocados varias veces por las campanas de la iglesia. Los manifestantes esperaban que se fuera el presidente Peña Nieto para que se retiraran con él los policías y se acabara el enfrentamiento.



Estamos a un año y cuatro meses de la contienda para elegir al presidente de la República, y más de tres mil cargos, y este tipo de acciones son una muestra de la molestia social, que puede ir creciendo y llevarnos a situaciones de ingobernabilidad.



Algo positivo en este terrible conflicto es que los ciudadanos que se manifestaron y aventaron las piedras y cohetones no se taparon la cara, es decir, no se protegieron con el anonimato.



Versiones extraoficiales informan de siete policías detenidos por los manifestantes.



