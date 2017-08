1

Decía Jesús Reyes Heroles, ideólogo del PRI, que “la forma es fondo”, y en la plenaria de senadores priistas parece que se cumplió esa máxima. Los aspirantes presidenciales que acudieron a esa reunión –José Antonio Meade, Miguel Ángel Osorio, Aurelio Nuño y José Narro– guardaron a cabalidad las formas y, a su vez, los legisladores trataron a los cuatro en condiciones de igualdad. En este caso no se podría hablar de aplausómetro sino de apapachódromo, porque todos fueron apapachados por igual. El aplauso se lo llevó, sin duda, el recuerdo que hizo el secretario de Salud a Luis Donaldo Colosio.



Desaires en plenaria amarilla



Si a la ceremonia de inauguración del martes faltaron más de una docena de sus 55 legisladores, para el cierre de sus trabajos ayer el número de sillas vacías del Salón Heberto Castillo del edificio perredista en San Lázaro se hizo más notorio. Casi 20 ausentes, o más por varios momentos de su jornada. Al final, hasta su conferencia de prensa cancelaron. Aunque ya no son tantos, el anuncio de la inminente salida de los seguidores de la corriente bejaranista dejó de nuevo un mal ambiente en el partido.



Ahora es IDN



Y hablando de fugas, cuando los perredistas adeptos del Frente Amplio pidieron abandonar el partido a quienes no estuvieran de acuerdo con las alianzas con el PAN, nunca se imaginaron que éstos les tomarían la palabra. Este sábado René Bejarano, Dolores Padierna y toda la corriente IDN decidirán si abandonan al PRD porque no están de acuerdo con estas alianzas.



Va la del PRI



Luego de que un sector de senadores del PAN determinó mantener la guerra contra el PRI y el gobierno federal, declarada por su líder, Ricardo Anaya, el coordinador de la bancada azul en el Senado, Fernando Herrera, le deja el camino libre a la fracción tricolor, comandada por Emilio Gamboa, para definir a los presidentes de los órganos de gobierno (Mesa Directiva y Jucopo) en la junta previa de hoy en el pleno de la Cámara alta. Los votos de priistas y ecologistas son suficientes. Pero no se descarta que los 12 senadores panistas que se oponen a la beligerancia de Anaya avalen ambos nombramientos.



La pifia del rector



Ayer le corrigieron la plana al rector de la UNAM, Enrique Graue. Y es que por la mañana, antes de iniciar el Consejo Universitario, el doctor había dicho que ya se habían presentado 134 denuncias contra narcomenudistas... pero luego resultó que no, que sólo eran dos. Pasaron unas buenas siete horas antes de que se explicara, reportero por reportero, que “se había entendido mal” la pregunta y la respuesta…



Chiapas, pobre pero segura



Los datos dados a conocer ayer por el Coneval indican que Chiapas sigue mal en cuanto a pobreza, pero les queda la carta de ser la segunda entidad más segura del país, de acuerdo con la reciente encuesta del INEGI. Con ello, el estado que gobierna Manuel Velasco parece echar por tierra la falsa conseja de que la violencia es producto de la pobreza. Para la reflexión.



