Anaya, aniquilar el mañana

Pensemos fuera de la caja por un momento. Si las campañas presidenciales no cambian mucho y las cosas siguen como ahora, con Morena encaminada al triunfo, ¿con quién va a negociar el PRI? ¿Andrés Manuel López Obrador o Ricardo Anaya? ¿Con quién se va a sentar Enrique Peña Nieto a pactar la transición?



Hoy, en el mundo al revés en el que se ha convertido la política mexicana, todo indicaría que con López Obrador.



Lo explico.



Ricardo Anaya, uno de los políticos más fríos y calculadores del país, tiene una falla indudable. O quizá sea una virtud. Depende del ángulo con el que se le quiera ver: aniquila a sus rivales con crueldad inusitada. No sabe sumar si no hay sumisión absoluta. Si no, pregúntenle a todos aquellos que han buscado oponérsele. Es sólo cosa de ver la larga lista de cadáveres políticos que ha dejado a su paso.



Esta semana se cumple casi un mes de ofensiva continua contra el PRI por el caso César Duarte. En lo nominal, la trama urdida por Anaya y Javier Corral ha sido un éxito: el impacto del affaire Chihuahua ya se vio en una encuesta, la de Mitofsky, en la que José Antonio Meade acusó desgaste y el Frente subió algunos puntos.



Si se suman más golpes contra los exgobernadores priistas, como el casi telegrafiado caso que se le prepara a Roberto Sandoval en Nayarit y el embrión que ya se ve en Tamaulipas contra Egidio Torre –sin dejar de lado el proceso de Eugenio Hernández–, es de imaginarse que el daño será aún mayor sobre la candidatura priista, golpeada con el tema que más le puede doler, la corrupción.



Pero hay un detalle que ya tiene a más de un panista intranquilo. ¿Con quién va a negociar el PRI sus votos si, como ambiciona Anaya, se desfonda Meade? La pregunta, aunque futurista e hipotética, es más que pertinente, en especial ante la estrategia de aniquilación contra el tricolor y el presidente Enrique Peña Nieto en la que se basa la campaña anayista.



Y es una pregunta que se vuelve más oportuna a la luz de lo que está pasando del otro lado, el de Andrés Manuel López Obrador, en donde pareciera que ya hay una oferta de amistad y hasta no agresión hacia los priistas. La muestra del ánimo negociador del Peje es clara. Ha leído las señales de manera magistral. Las cosas están de cabeza: el PAN quiere aniquilar al PRI y Morena le anda coqueteando.



Lo cierto es que el tabasqueño lleva ya varios días en el ánimo de incluir a quien quiera bañarse en el río de la pureza de Morena. Mientras el PRI y el PAN se desangran de manera sistemática y van de ruptura en ruptura, él abre los brazos e invita a todos los que sumen, bajo una visión pragmática que no se le conocía. Vaya, nos sorprendió esta semana cuando le dijo a Miguel Cantón Zetina que estaría dispuesto a fumar la pipa de la paz… ¡con el mismísimo Carlos Salinas!



En tanto, con un farisaico Javier Corral cargando los bidones de gasolina, Anaya sigue aspirando a ser el cerillo que hará al PRI arder en la pira de la purificación. Un día sí y el otro también arremete contra Peña Nieto, los exgobernadores priistas y el propio Meade. Ha llegado al grado de burlarse, endosando apodos al exsecretario de Hacienda. Lo está haciendo personal.



Y en política, cuando se pasa a ese ámbito, las cosas casi nunca terminan bien.



“Preocupa que Anaya siga bajo esta dinámica de quemar a todos”, me dijo un panista connotado. “No se puede hacer política dinamitando todos los puentes”.



Y lo que más preocupa es que un radical como Corral, un hombre conocido por sus arrebatos –quemaría todo el bosque en un desplante, si fuera necesario–, tenga acceso privilegiado al oído de Anaya.



II



Quizá no haya un político más detestado en este momento en Los Pinos y el círculo inmediato de Peña Nieto que Ricardo Anaya, incluso por encima de López Obrador. Los peñistas perciben al panista como un traidor que ha decidido romper todos los acuerdos. Le consideran mentiroso, además. Le acusan de recomponer la historia para borrar su colaboración con el gobierno federal (hay que ver cómo cambió de opinión respecto a la reforma energética). No confían en él y parece imposible que haya forma alguna en que vuelvan a tenderse vías de diálogo entre ambas partes.



No es un secreto que la relación entre Anaya y el presidente quedó totalmente destruida tras la crisis postelectoral detonada como resultado de las elecciones en Coahuila. El daño se profundizó aún más con las tácticas de tierra quemada emprendidas por el PAN en el Senado y la Cámara de Diputados, bloqueando el pase automático del fiscal general y amenazando hace unas semanas con no aprobar el Presupuesto, una opción casi nuclear.



Si a eso se suma el affaire Chihuahua más lo que se cocine en otros estados, el panorama parece de ruptura irreversible en lo que alguna vez fue identificado por López Obrador como el PRIAN. La fusión pragmática y ocasional de derecha y centro ya no existe. Ha dejado de operar y se ve complicado que pueda recomponerse en lo que resta de contienda presidencial.



Quizá, como dice la única encuesta publicada en enero, la estrategia de limpieza ideológica que mantiene el anayismo ha sido efectiva, aunque en su éxito lleve una falla fatal: al desfondar a Meade, Anaya logrará el anhelado round final contra López Obrador. Pero el costo es altísimo. Está sembrando la tierra con sal. En el camino el panista parece no haber calculado el riesgo de que los priistas decidirán negociar con quien no los está amenazando con la cárcel.



¿O cree que no han tomado nota el presidente, gobernadores, exgobernadores y otros tricolores de la forma en que el Frente ya sacrificó a Roberto Borge y apenas esta semana a Mauricio Góngora en Quintana Roo? ¿O de cómo quiere aniquilar a César Duarte y de paso a Manlio Fabio Beltrones en la arena pública, ante los ojos de todos?



El cálculo que priva entre algunos políticos tricolores es sencillo: ¿en dónde para el celo purificador de Anaya? Ya se ha dicho en esta columna que hay más procesos que se están confeccionando contra otros exgobernadores, como los mencionados casos en Tamaulipas, Quintana Roo y Nayarit, además del de Jorge Herrera en Durango. Los priistas están atrapados en su muy personal era del terror –como en la Revolución Francesa– porque pareciera que Anaya les quiere obligar a firmar la rendición de rodillas, con la guillotina como la opción si se resisten.



Bien. Queda claro que la piedad no es una condición que defina al aspirante presidencial panista. Pero eso abre dos preguntas hipotéticas más: ¿qué victoria le representa el mayor riesgo al PRI y en especial a la cúpula de Los Pinos? ¿La de Anaya o López Obrador?



Estamos en el terreno de lo otrora increíble. En un escenario fuera de la caja, pues. Al menos por ahora, quien no personifica la promesa de cárcel inmediata para la cúpula del PRI es AMLO. Impensable hace tan sólo unos meses cuando hablaba de aniquilar a la mafia del poder, el tabasqueño ha dado el vuelco hacia el peace and love, abriendo la puerta a integrantes de todos los partidos y corrientes. Ahí están los ejemplos de Elba Esther Gordillo, Gabriela Cuevas, Cuauhtémoc Blanco, expriistas en Tamaulipas e Hidalgo, verdes en Chiapas y perredistas en el Estado de México, más los que se sumen en los próximos días.



Falta mucho en este partido, por supuesto. Estamos en el minuto cinco del primer tiempo y la ecuación puede variar radicalmente. Meade ha comenzado a reenfocar el mensaje y pareciera que en la última semana tuvo algunos destellos de esa condición sencilla, no peleonera, que le hizo tan atractivo en un principio. La victoria de López Obrador no es todavía una certeza ineludible.



Pero, por lo pronto, la estrategia de aniquilación esgrimida por el team Anaya está cerrando las vías a cualquier posibilidad de diálogo con el PRI, una fuerza con la que le era más natural abrir espacios de comunicación. Está orillando a los priistas a los brazos del que, hasta hace no mucho, era su peor enemigo.

Twitter: @vhmichel



