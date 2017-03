AMLO y la gasolina del Oxxo.

1

Yo habría cumplido apenas ocho años, pero recuerdo las filas. En los ochenta los bancos eran propiedad del gobierno y en los días previos a la unifila, las 'colas' y el llenado de formas y papelitos era un tormento que atestigüé siempre aburrido, sentado en algún rincón de la sucursal.



Hoy uno puede hacer depósitos bancarios en el Oxxo.



¿Qué respondería la gente respecto a un posible retorno a aquella era bancaria en México?



Los mexicanos no conocemos lo que es el libre mercado de combustibles en nuestro país.



Lo que sabemos de una gasolinera es que un litro puede medir menos que eso.



Que debemos revisar que la bomba marque ceros y que si urge ir al baño, hay que ser amables con el despachador o darle algo 'pal' café' a la señora que a veces de buenas, extiende un pedazo de papel higiénico a manera de bienvenida a la inmundicia.



Ignoro si en las Oxxo Gas tienen esas prácticas, pero estoy seguro de que las combaten. Una empresa que cotiza en la Bolsa, como en su caso, puede perder valor en cuanto comienza a soltar el control de sus actividades.



Esa marca es aún una excepción en la Ciudad de México que habito y cuando viajo a Monterrey, yo cargo en donde diga mi suegra, quien nació antes que las Oxxo Gas. No mucho antes, claro.



Lo que sorprende es que esas gasolineras de Grupo FEMSA, que comanda José Antonio El Diablo Fernández Carbajal, aceleran.



Avanzan a ritmo de abrir una nueva cada tres días. Inauguraron 34 durante los últimos tres meses de 2016.



En el mismo periodo de 2015 abrieron 24. Cada gasolinera alberga una tienda Oxxo, por supuesto.



¿Por qué? Porque ahí está el negocio de vender gasolina. A cada peso que cobra en sus tiendas de conveniencia, Oxxo sacó 14 centavos de utilidad al cierre de 2016. De cada peso cobrado por gasolina, obtuvo apenas un centavo de ganancia, de acuerdo con sus reportes financieros.



El negocio no está en vender gasolina, sino en vender gasolina para traer gente al negocio. Es lo mismo que analiza hacer Shell.



FEMSA tenía gasolineras antes de las reformas.



Pero ahora puede involucrar su empresa de logística, con lo que hará eficiencias en donde no podía participar antes: transporte y almacenamiento de combustible. FEMSA con su Oxxo ya se prendió con el negocio. Sus ventas de gasolina sumaron ocho mil 54 millones de pesos en el cuarto trimestre de 2016, 32 por ciento más que un año antes.



Las reformas aumentarán la rentabilidad en un negocio en el que se anticipó a las extranjeras. Ya tiene 382, pero instalarán más gasolineras, por supuesto. Más aún, ahora que la gigante europea BP abrió la primera en el país y anunció que inaugurará mil 500. Ellos también instalan tiendas en las gasolineras



El plazo es importante. Si algo tienen por ofrecer estos grandes corporativos que pueda causar satisfacción a los consumidores de gasolina, deben mostrarlo rápido.



En 2018 habrá elecciones presidenciales y el popular Andrés Manuel López Obrador debe estar de nuevo en las boletas para elegir mandatario.



En una entrevista con Bloomberg confirmó que preguntará a la gente si debe revertirse la impopular reforma energética y de ser el caso usará todas las vías legales para intentar tirarla.



Hoy no es difícil anticipar ese resultado. El gobierno actual la satanizó al achacarle los vaivenes en los precios de la energía. Pero si el público percibe que los nuevos servicios son mejores, cualquier político enfrentará resistencia en este propósito.



¿Qué puede atrasar en estos días la inversión privada? Me dicen que la red de transporte de combustibles a las gasolineras, que está muy atrasada. La Comisión Reguladora de Energía, encargada de los procesos para agrandarla, ya retrasó una licitación por problemas en la 'metodología'.



El riesgo para México es regresar a un pasado en el que ningún político, por más buenas intenciones que tuviera, pudo contener la voracidad de líderes sindicales que controlaron durante 80 años el negocio petrolero.



Twitter: @ruiztorre



También te puede interesar:

Y ella dijo: "Las ventas de gas americano a México se duplicaron"

Estas mexicanas ya alcanzaron la audiencia de 'The New York Times'

¿Cómo se conecta Servitje con un colapso del sistema?