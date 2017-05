Alejandro Delgado Ayala, presidente del Inadem

1

Después de tres meses y medio el personal de limpieza volverá a ejercer su labor en la oficina del presidente del Inedem pues nombraron a Alejandro Delgado Ayala como relevo de Jacob Rocha como responsable del Instituto.



Y como no encontramos respuestas a la pregunta ¿por qué tardó tanto la designación?, pasamos a otro asunto.



Muy seguramente será el encargado de la política Mipyme con credenciales académicas más altas. Abogado, tiene posgrados en Stanford y GeorgeTown. Quienes estuvieron al lado de él, quienes le reportaron y a quienes reportó recientemente afirman ante mi pregunta que es un "tipazo", hombre decente, ajeno a la toma de decisiones a partir de la visceralidad, orientado a la estrategia, fanático de la innovación y con un dominio del inglés que envidiarían muchos norteamericanos. Dicen que es relajado con el personal y "muy simpático".



Credenciales tiene para ejercer un reto que no es sencillo por la gran complejidad que ocasionó una designación de relevo luego de tanto tiempo. El equipo del Inadem se encuentra muy roto por la ausencia de una cabeza y un radio pasillo que ahondó diferencias entre los distintos equipos del organismo. Esto no me lo imagino. Me lo comentaron personas 'desde dentro'.



Orador excepcional, con una ética a prueba de deshonestidades, Alejandro Delgado, especialista en el tema de evaluación, podrá aportar mucho para simplificar y dar un carácter de mayor transparencia a las evaluaciones de los proyectos que en las distintas categorías presentan emprendedores que, ante la complejidad del proceso evaluador, han hecho de la contratación de especialistas la compleja tarea de llenar los requisitos que se demandan de los solicitantes.



Amigo y colaborador de Herminio Blanco, exsecretario de Economía, era hasta el pasado martes socio director de la firma GCR Consultores que es una firma especializada en asesorar proyectos de inversión en México en su fase de análisis de localización, costos y fondeo privado o gubernamental.



Perteneciente al que me refieren como el 'grupo Guadalajara', sabemos que fue una carta recomendada por el Gobernador de Jalisco. No obstante, es importante señalar que el titular en Economía, Ildefonso Guajardo, ya lo conocía y evidentemente representa una posición de su confianza.



Conocedor de la vida de cámaras, ha visto de cerca las carencias del sector empresarial mexicano y en específico del sector industrial que mucho apoyo reclama y merece. No le será difícil encaminar al Inadem hacia la correspondencia del sector empresarial, sacudiéndole al organismo de su papel como responsable de soportar financieramente la labor de los organismos empresariales como ya llegó a suceder en otras épocas y aún recientemente, según parece señalar un aparente abuso que se hizo de un programa apoyado por el Inadem y que facultó la compra de tabletas fabricadas en China y que fueron argumentadas con un sobre precio insostenible.



La primera tarea que ha iniciado el nuevo titular del Inadem es dar tranquilidad a los distintos grupos de servidores públicos. Encuentra a un gran grupo de conocedores del asunto Mipyme muy desgastados por la tardanza en la designación del sustituto a Enrique Jacob Rocha.



Recomponer el espíritu de equipo no será sencillo, pero es ya el primer pendiente del encargado del Inadem. Diluir los cotos de poder será otra de las áreas de oportunidad que encuentre.



Dieciocho meses entre su nominación y la preparación para la entrega de la oficina no es mucho tiempo para quien no precisamente conoce a detalle al organismo ni los vericuetos del ecosistema emprendedor. No es tonto, sino al contrario, pero aún así no dispone de mucho tiempo para impulsar cambios estructurales en el organismo ni en la política pública hacia la cosa Pyme.



Si un logro se deseara de su corta gestión sería la simplificación en las reglas de operación para bajar los recursos por parte de las Pymes, quienes necesitan la intervención de gestores para obtener los apoyos.



Especial énfasis en el seguimiento del uso de recursos que se otorgan a las empresas. El seguimiento de los programas de apoyo y la creación de un directorio de esas empresas es un punto relevante del que nos ocuparemos posteriormente.



Parece poco relevante aunque no lo es el trabajo de difusión que se haga del trayecto del ecosistema emprendedor. Una de las patas flacas de la administración anterior, y no me parece que fuera voluntad expresa del anterior presidente del Inadem, fue ejercer una política de comunicación reservada a lo que sucediera en el organismo y en lo específico en la figura del titular del cargo primero.



No me lo comentaron, lo viví. Si un comunicador quería conocer o entrevistar a determinada persona directora en alguna área del organismo, la gestión invariablemente se trataba de encaminar hacia una entrevista con el presidente del Inadem en una intención de promocionar la figura política del responsable del Instituto, pudiera llegar a pensarse.



El Inadem es un organismo que tiene centenares o miles de casos de éxito que son necesarios mostrar para conocer las bondades de la política pública hacia las Pymes. Pero la fuerza del ecosistema emprendedor no se circunscribe en lo que se haga desde la trinchera del Inadem. Hay muchísima mayor actividad a su alrededor. Esa actividad merece ser monitoreada y expuesta ante los medios de comunicación cosa que difícilmente se hace.



Si el Inadem puso poca fuerza en 'cacarear sus huevos de oro', es lógico pensar que poco hiciera en favor de otros logros relevantes de proyectos que hay.



Tiene varios activos el nuevo responsable de la política pública del tema Pyme. Uno de los más relevantes es la confianza de su jefe, el titular de la Secretaría de Economía quien ya lo conocía cuando era responsable de la Unidad de Apoyo y Relaciones Institucionales en Proméxico.



Y es un activo relevante que le resultará muy útil.



Correo: etj@universopyme.com.mx



Twitter: @ETORREBLANCAJ



