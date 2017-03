Agua, recomendaciones para su gestión

1

En esta administración podrían quedar pendientes tres reformas de gran calado. La del campo, que debería basarse en una transformación de fondo de los presupuesto federal y estatales, y en los mecanismos con los que se ejercen los recursos públicos, lo que requiere decisiones políticas pero no cambios legales, así como en modificaciones a la Ley Agraria para facilitar y desburocratizar los procedimientos para cambiar los regímenes de tenencia de la tierra y otorgar seguridad jurídica a las inversiones en el sector. La segunda es la actualización del sistema de pensiones para promover el ahorro voluntario, incrementar la eficiencia de las Afore y reformar diversos esquemas de pensiones que no tienen viabilidad financiera como los de los gobiernos y universidades estatales. La tercera reforma que tendría un impacto transversal en toda la economía y en el medio ambiente es la del agua, en particular, vía la expedición de una nueva Ley General de Aguas.



En este tema, en diciembre del año pasado el Consejo de la Organización para la Cooperación y del Desarrollo Económico (OCDE) emitió una 'Recomendación sobre Agua' (Recommendation of the Council on Water en http://www.oecd.org/) la cual, como otras recomendaciones de esa institución, no implica obligaciones legales pero en la práctica tienen 'fuerza moral' ya que representan la 'voluntad política' de sus miembros y, en teoría, se comprometen a instrumentarlas. Las recomendaciones cubren cinco grandes aspectos: administración de la cantidad de agua y dotación de servicios; mejoramiento de su calidad; administración de riesgos y desastres naturales vinculados con el agua; gobernabilidad; y financiamiento, inversión y precios. De acuerdo con la OCDE, el tamaño del reto en el manejo del agua que se puede monetizar (excluye riesgos ambientales) se estima en 500 mil millones de dólares anuales en el mundo; de esos costos, la oferta inadecuada de agua y saneamiento asciende a 260 mil millones por año.



Las recomendaciones constituyen una buena guía para determinar qué se está haciendo bien y mal en México en esa materia, y qué tan lejos estamos de un sistema de administración del agua basado en buenas prácticas. En lo que se refiere a la cantidad de agua, se dispone de políticas para administrar la demanda de agua y establecer límites a su explotación, aunque no siempre son efectivos y ejecutables, y no hay una adecuada promoción de la eficiencia en su uso, menos aún con 'instrumentos económicos' (tarifas). En el manejo y administración de riesgos es probablemente en lo que México tiene mayores avances alineados a las recomendaciones. Se dispone de una valoración y un atlas de riesgos, de estrategias para atender emergencias y de un fondo de compensación financiera y mitigación de desastres (Fonden); también existen mecanismos de alerta a la población y hay capacidades de respuesta ante emergencias (entre otros el plan DN-III de la Sedena). No obstante, todavía estamos lejos de tener una política integral que considere adaptación al cambio climático, administración del agua y tierras, protección de los ecosistemas y la biodiversidad, y atención a los riesgos del cambio climático en la agricultura.



En contraste, las mayores deficiencias y rezagos en México se presentan en el mejoramiento de la calidad del agua, particularmente en su monitoreo e información a la población y aplicación de estándares de calidad y de penalización efectiva a contaminadores; en el de gobernabilidad, al no existir claridad en los roles y las responsabilidades para establecer políticas, administración y coordinación de autoridades, así como en la capacidades locales humanas y financieras para atenderlas. A ello se suman las graves deficiencias en los sistemas de cobro-pago del agua y en el financiamiento de las inversiones.



Ojalá la administración federal y la Conagua presenten una nueva propuesta de la ley. Las recomendaciones de la OCDE pueden ser de gran utilidad para mejorar la versión anterior.



