Para 2018 todavía existe una oportunidad para que los partidos no gasten los trece mil millones de pesos que recibirán (del INE y Oples) como financiamiento: que entre todas las fuerzas políticas firmen un acuerdo en el que se comprometan a reducir los montos que utilizarán a nivel federal y local. El consejero electoral Marco Antonio Baños deslizó la propuesta, pues recordó que ya no es tiempo para modificar la legislación, pero que, si de verdad existe un interés de los partidos para hacer ahorros, podrían establecer un acuerdo de austeridad.



Perredistas se van por la puerta trasera



Muy molestos se dijeron el coordinador y vicecoordinador del PRD en San Lázaro, Francisco Martínez Neri y Jesús Zambrano. Hasta el domingo pasado aseguraban que no había nada formal sobre la salida de seis de sus diputados para irse a Morena, pero ayer la coordinadora morenista, Rocío Nahle, informó que ya esos legisladores habían solicitado su ingreso a Morena. Lo malo es que lo hicieron sin avisar –según se dijo– a los jefes de la bancada perredista. Se fueron por la puerta trasera, se quejaron los de la Coordinación Parlamentaria del partido amarillo.



Montiel, de nuevo en pie



En junio pasado se regaron los rumores de que Arturo Montiel había muerto. Otros decían que estaba muy grave de salud. Lo cierto es que al exgobernador de Estado de México no se le había visto en mucho tiempo, hasta el pasado domingo en que el priista estuvo en las primeras filas del partido de Toluca contra el Necaxa en el estadio Nemesio Díez. Se le vio repuesto, aunque muy aburrido con el cero-cero.



Activos en redes, aunque no hay campañas



Aunque en el PAN insisten que los tiempos para definir candidato no están vigentes aún, los ‘presidenciables’ aprovechan las redes sociales para promover su imagen. Margarita Zavala subió hasta dos videos el pasado domingo; Rafael Moreno Valle comparte todos los días sus reuniones públicas y en ocasiones actividades privadas o familiares; Ricardo Anaya, presidente nacional, también aprovecha sus cuentas para difundir los promocionales partidistas donde aparece. Ayer compartió una fotografía con su esposa e hijos con motivo del inicio de clases y de paso presumir que ya dejaron Atlanta y que estudian en la Ciudad de México.



Nemer encabeza lucha electoral en Edomex



Para el PRI, hoy arranca la preparación electoral de cara a los comicios federales y locales del año próximo. Ernesto Nemer asumirá la dirigencia del tricolor mexiquense con la consigna de corregir los errores del pasado proceso estatal y asegurar que el electorado mexiquense favorezca con su voto a los priistas en 2018. El evento estará encabezado por el dirigente nacional, Enrique Ochoa Reza, y también asistirá el gobernador electo, Alfredo del Mazo.



