A Liverpool le saldrá más cara Suburbia

¿Recuerda la compra de Suburbia por parte de Liverpool? Fue una operación de 19 mil millones de pesos -incluida la deuda derivada de arrendamientos capitalizables- que se concretó el pasado 4 de abril, fecha en que la departamental empezó a consolidarla en sus resultados.



Debido a esto, en el segundo trimestre de 2017 Liverpool, que dirige Graciano Francisco Guichard González, registró aumentos de 23 por ciento en ingresos y 19 por ciento en flujo operativo (EBITDA). Sin Suburbia, el incremento del EBITDA hubiera sido de 11 por ciento.



Como en cualquier transacción de este tipo, Wal-Mart (vendedor de Suburbia) y Liverpool realizan ajustes en temas como capital de trabajo e impuestos.



Aunque aún no tiene números definitivos, el equipo de Guichard González calcula que debe de pagar a Wal-Mart otros 400 millones de pesos por esos dos conceptos, lo cual podría concretarse hacia mediados de este mes.



El management de Liverpool ya integró todos los sistemas e información relacionados con las finanzas de Suburbia. Con ello, toda la parte de finanzas y tesorería ya corren en los procesos y sistemas de Liverpool.



La nueva sede de Suburbia, aunque de manera provisional estuvo en el Toreo de Cuatro Caminos, al norte de la Ciudad de México, ya se movió al lado de Suburbia de la Torre Cuajimalpa. ¿Alguna 'mudanza' de confianza?



EL CASTIGO A MEXICHEM

¿Cómo vio la compra de 80 por ciento de la firma israelí Netafim por Mexichem? Le preguntamos porque a los inversionistas no les gustó.



Los títulos de la compañía que preside Juan Pablo del Valle Perochena llegaron a caer el lunes 5.3 por ciento -lo equivalente a unos 323.2 millones de dólares de market cap-, al tocar un mínimo de 48.44 pesos.



¿Qué ven los que compran y venden acciones o dueños del capital?



Riesgos de ejecución, ya que Mexichem entrará en un negocio en el cual no tiene experiencia: el desarrollo, manufactura y distribución de soluciones de riego para el campo.



Hay quienes hablan de una adquisición transformacional para Mexichem, que tiene su fuerte en la producción de tubos de plástico.



A esto, súmele que la compra -cuyo importe asciende a mil 895 millones de dólares- será fondeada en su mayoría con deuda, lo que elevará su nivel de apalancamiento.



Antonio Carrillo Rule -CEO de Mexichem- y su equipo realizaron en la mañana de ayer una conferencia telefónica con analistas con el fin de dar más detalles y despejar dudas de la operación.



Parece que no convencieron, pues el precio de la acción de Mexichem terminó con una caída de 4.8 por ciento. Apenas se recortaron las pérdidas, pues.



UN CIGARRO MOJADO

¿Ya vio que los cigarros están más caros? No se trata de algo exclusivo de México, sino de toda la zona de América.



Esto ha resultado en una buena y mala noticia para British American Tobacco, dueña de la marca Camel.



¿Por qué? Si bien sus ingresos del área integrada por América Latina y Canadá subieron 6.5 por ciento en el segundo trimestre de 2017, sus volúmenes -en cantidad de cajetillas- se redujeron en la misma proporción. Esto último puede traducirse en una pérdida de mercado.



¿Qué sucedió? Según Ben Stevens, CFO de la empresa, los mayores precios tiraron el consumo de cigarros en países como Brasil y Venezuela, los cuales atraviesan por una crisis económica.



La menor demanda en estos países no fue compensada por el mayor consumo en Canadá, Chile, Colombia y, por supuesto, México.



Un dato: Stevens destacó que en México venden más cigarros de la marca Pall Mall.

