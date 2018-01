2018, ¿buen año para pedir un crédito hipotecario?

1



Y como temían los bancos y venía anticipándoles desde hace un rato, los cambios en el Infonavit iniciados hace más de un año ya dieron los primeros resultados a favor del organismo, que logró ganar fuerza en el mercado que tradicionalmente la banca comercial dominaba, dándose ya en el sector de vivienda media y residencial una verdadera competencia entre ambos.



Por un lado, los incrementos en el límite máximo de crédito, que no había tenido efectos palpables los primeros dos años y que ya supera el 1.6 millones de pesos, sorprendió en la segunda parte de 2017, cuando las expectativas del consumidor se vieron deterioradas, lo que reorientó en el corto plazo a los trabajadores hacia las arcas del instituto para demandar financiamiento con la opción de contratar plazos de hasta 30 años. Lo anterior permitió mantener la tendencia de mayor colocación en los segmentos medios y residenciales, que si bien representan al mes de octubre sólo el 14 por ciento del número total, en términos del monto financiado prácticamente la mitad de lo originado se ha destinado a trabajadores que ganan más de 4 veces el salario mínimo. Estos datos están reconocidos en el reporte de Situación Inmobiliaria, que realiza cada seis meses BBVA Bancomer sobre la vivienda en México.



Los cambios que ha hecho el Infonavit, reconocen, también se han reflejado en un repunte en el monto promedio por hipoteca que otorgó el instituto en 2017, pues mientras que en 2015 el promedio de los financiamientos hipotecarios del Infonavit creció apenas 0.5 por ciento en términos reales, en 2016 decreció 3.4 por ciento. Por su parte, la banca comercial creció en esos mismos años 17.6 por ciento y 2.4 por ciento real. Pero en 2017 la historia fue opuesta, ya que el promedio por préstamo apenas aumentó 0.6 por ciento para la banca comercial, y en el caso del Infonavit creció 6.6 por ciento, alcanzando los 350 mil pesos, es decir, superó ya a los bancos al comparar con ese indicador.



Sin embargo, les adelanto que los cambios en el Infonavit continuarán y harán que se convierta en una opción más para muchos mexicanos indecisos de pedir un crédito en un año electoral, pero sobre todo en aquellos que adquirieron una vivienda pequeña y quieren tener una más amplia pero no han terminado de pagar el crédito, o aquellos que por alguna razón cambian de residencia. El modelo que están diseñando permitirá que esto ya no sea un ancla para adquirir una nueva vivienda. De concretarse, será otro golpe más al negocio hipotecario de la banca.



Y en el otro lado de la moneda, resultará interesante si la Procuraduría General de la República (PGR) logra hacer una investigación a fondo sobre las bandas de clonadores de tarjetas que, como sabemos, ya le tocó al mismo Bansefi, pero sobre todo si logra unir los puntos con los casos que tiene la Condusef de clonación y robo de identidad, que han sido víctimas en algunas partes del país, a quienes abrieron cuentas y las usaron en las mismas de los damnificados. ¿Casualidad? No lo creo. En ambos casos hablamos que hay bases de datos en poder del gobierno federal que, de una u otra forma, son obtenidas por los delincuentes. ¿Veremos por fin detenidos a la banda de clonadores y de robo de identidad que va en aumento?



Por lo pronto, la moneda está en el aire.



Twitter: @JLeyvaReus



También te puede interesar:

Quieren mejores servicios, pero sin dar información

La expansión de los Coppel

Las batallas de los bancos