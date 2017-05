15 de mayo, Día del Maestro

1

El maestro, una gran figura que sí cumple debidamente con su cometido, deja huella, una profunda huella en el educando, sea éste un niño, un adolescente o un adulto.



Tuve el privilegio de impartir las cátedras de Análisis e Interpretación de Estados Financieros y otras en mi querida Facultad de Comercio y Administración, durante más de 20 años. Fue una experiencia inolvidable que me dejó huella, una profunda huella en mi ya larga vida (cumpliré 84 años el próximo agosto). Ser maestro es un verdadero privilegio. Transmitir nuestros conocimientos a esa entusiasta juventud deseosa de conquistar un espacio para forjar su vida en un ambiente de gran competencia es un reto al que se enfrentan inevitablemente.



En una consulta en el Google sobre temas relacionados con la educación y los maestros, este fue el resultado:



1 “Si estás planeando para un año, planta arroz; si estás planeando para una década, planta árboles; si estás planeando para una vida entera, planta educación”. Proverbio chino.



2 “Lo que una escultura es para un bloque de mármol, la educación es para el alma humana”. Joseph Addison.



3 “Primero pago a un maestro que a un general”. Francisco Villa.



4 “Si tienes que poner alguien en un pedestal, pon a los maestros. Son los héroes de la sociedad”. Guy Kawasaki.



5 “La función de la educación es enseñar a pensar intensa y críticamente. Formar inteligencia y carácter, esa es la meta de la verdadera educación”. Martin Luther King, Jr.



6 “Un maestro es una brújula que activa los imanes de la curiosidad”.



7 “Mejor que mil días de estudio diligente es un día con un gran maestro”. Proverbio japonés.



8 “Es el supremo arte del maestro despertar la curiosidad en la expresión creativa y de conocimiento”. Albert Einstein.



9 “Los maestros inspiran, entretienen y acabas aprendiendo mucho de ellos aunque no te des cuenta”. Nichlas Sparks.



10 “El porvenir está en manos de los maestros de escuela”. Víctor Hugo.



11 “La profesión del educador contribuye más al futuro de la sociedad que cualquier otra profesión”. John Wooden.



12 “Todo el que recuerda su propia educación, recuerda a sus maestros, no los métodos o técnicas. El maestro es el corazón del sistema educativo”. Sidney Hook.



13 “Cada niño debería tener en sus vidas un adulto que se preocupe por ellos. Y no siempre es un padre biológico o un miembro de la familia. Puede ser un amigo o un vecino. A menudo es un maestro”. Joe Manchin.



14 “Todo el orgullo de un maestro son los alumnos, la germinación de las semillas sembradas”. Dmitri Mendeléyev.



15 “La tarea del educador moderno no es cortar selvas, sino regar desiertos”. C.S. Lewis.



Espero que mis amables lectores disfruten, como yo los disfruté, estos pensamientos que no pierden actualidad a pesar de los muchos años en que algunos de ellos fueron escritos. La sabiduría está siempre presente y hay que recuperarla con verdadera devoción y hacerla nuestra. Benditos aquellos maestros que cumplen cabalmente con la gratificante misión de enseñar.



Mañana será otro día.



* Alberto Núñez Esteva es presidente de Sociedad en Movimiento.



