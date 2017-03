Efecto Trump: 40% de universidades en EU reporta un descenso en solicitantes extranjeros

El presidente de la Universidad Estatal de Portland, Wim Wiewel, se reunió recientemente con 10 potenciales estudiantes en Hyderabad, India.



Pero lo que empezó como una visita para conocerse se convirtió rápidamente más en una sesión de orientación, conforme los estudiantes expresaban temores sobre viajar a Estados Unidos este otoño.



Un estudiante, que es musulmán, dijo que a su padre le preocupaba que Estados Unidos tuviera una actitud antimusulmana, relató Wiewel. “Varios más dijeron que les inquietaba el ‘efecto Trump’”, señaló en un correo electrónico.



“Yo diría que la retórica y las órdenes ejecutivas propiamente dichas definitivamente están teniendo un efecto desalentador”, escribió Wiewel, refiriéndose a la prohibición de viajes del gobierno del presidente Donald Trump.



Como muchas universidades en todo Estados Unidos, la universidad en Oregón está recibiendo menos solicitudes internacionales.



Casi 40 por ciento de las escuelas de educación superior está reportando declinaciones generales en el número de solicitudes de estudiantes internacionales, según un sondeo de 250 colegios y universidades, dado a conocer recientemente por la Asociación Estadounidense de Secretarios y Funcionarios de Admisiones. La mayor declinación es en las solicitudes de estudiantes originarios de Medio Oriente.



Muchos funcionarios citaron las preocupaciones entre los potenciales estudiantes sobre las políticas de inmigración del gobierno de Trump. “Los profesionales del reclutamiento de estudiantes internacionales reportan una gran preocupación entre los estudiantes de todo el mundo”, indicó el estudio.



El juez federal en Hawái que bloqueó la versión más reciente de la prohibición de viajes del gobierno citó el daño financiero que la orden ejecutiva representaba para el sistema universitario del estado, el cual recluta estudiantes y contrata personal docente de los seis países blanco de la prohibición. (Funcionarios del estado de Washington plantearon preocupaciones similares al refutar exitosamente la primera prohibición de viajes.)



Las escuelas de posgrado parecen estar sintiendo los peores efectos, con casi la mitad reportando declinaciones. “Nuestros decanos lo describen como un efecto desalentador”, dijo Suzanne Ortega, presidenta del Consejo de Escuelas de Posgrado.



Las cifras ⎯ aunque aún no finales ⎯ están provocando ansiedad en algunos programas que dependen de los estudiantes internacionales, quienes aportan más de 32 mil millones de dólares al año a la economía de Estados Unidos. Las inscripciones internacionales en las universidades estadounidenses han estado en aumento durante la última década, y por primera vez excedieron el millón de estudiantes el año pasado.



Sin embargo, pese al aumento constante, el movimiento de estudiantes de un país a otro es sensible a las fluctuaciones vinculadas a las fuerzas políticas y económicas. Así que algunos funcionarios advirtieron que un “efecto Trump” es solo una explicación posible para las cifras de las solicitudes de este año. Más allá de eso, muchas escuelas, incluidas la Universidad de Nueva York, la Universidad del Sur de California y la Universidad del Noreste, reportaron que sus cifras internacionales han aumentado.



La Universidad de Purdue reportó una declinación del 1.2 por ciento en las solicitudes a la escuela de posgrado.

Wiewel hizo su viaje a Hyderabad no mucho después de que los residentes de la ciudad celebraran los servicios funerarios de un joven indio que fue asesinado en un bar en Olathe, Kansas, donde trabajaba como ingeniero. El tiroteo está siendo investigado como un crimen de odio.



Wiewel aseguró a los estudiantes ⎯ todos admitidos para el programa de posgrado en ingeniería de la Estatal de Portland ⎯ que el ambiente de su escuela era seguro y acogedor. Se sorprendió un poco por sus inquietudes, dijo, porque los estudiantes que visitó antes en Nueva Delhi y Bangalore habían estado más ansiosos por el financiamiento de sus estudios de posgrado, aparentemente una reacción a la reciente contracción monetaria de India.



Otros factores económicos también podrían verse involucrados en las declinaciones de las solicitudes, dijo Ortega, incluyendo los precios del petróleo crudo en Arabia Saudita.



También entra en juego la incertidumbre por el futuro de un programa de visas llamado H-1B del que dependen frecuentemente los graduados internacionales para quedarse en Estados Unidos a trabajar.



Para varias escuelas de posgrado, la prohibición de viajes del gobierno de Trump, que inicialmente afectaba a siete países predominantemente musulmanes, no pudo haber sido más inoportuna. Fue anunciada a fines de enero cuando cerraban las fechas límite para las solicitudes para algunos programas de posgrado, y siguió a la retórica virulentamente antiinmigrante de Trump durante la campaña.



Las declinantes cifras de solicitudes para escuelas de posgrado se pueden ver en universidades que van desde las gigantescas Diez Grandes universidades públicas como la estatal de Ohio y la Universidad de Indiana hasta programas regionales como la Estatal de Portland, una escuela de poco más de 27 mil estudiantes, que incluyen a más de mil 900 estudiantes internacionales.



En la Universidad de Indiana, las solicitudes internacionales para programas de licenciatura aumentaron 6 por ciento, pero las solicitudes para posgrado en algunos programas están registrando grandes descensos, dijo David Zaret, vicepresidente de asuntos internacionales.



Zaret dijo que las solicitudes internacionales para el programa de maestría en administración disminuyeron 20 por ciento, y 30 por ciento para las maestrías en derecho y en la Escuela de Informática y Computación. La universidad no tendrá problemas para llenar los programas, pero el descenso podría afectar la calidad general del grupo de solicitantes, dijo.



La Estatal de Ohio también ha visto un aumento en las solicitudes internacionales para nivel licenciatura, pero un importante descenso en general ⎯ 8.4 por ciento ⎯ en los solicitantes internacionales para sus programas de posgrado, dijo un vocero de la universidad, Chris Davey.

La mayor declinación era entre los estudiantes originarios de China; un hecho que Davey dijo que no apoyaba la teoría del “efecto Trump”. En 2016, afirmó, hubo 2 mil 412 solicitudes para posgrado procedentes de China; este año la cifra descendió a mil 952.



“Nos inclinamos a decir que los factores en general que podrían estar influyendo en esto son probablemente factores económicos mundiales y sería prematuro concluir que se debe a la prohibición de viajes”, dijo Davey. “Pero ciertamente pudiera ser”.



Como las fechas límite para la presentación de solicitudes en varias de las escuelas más grandes habían pasado antes de que fuera anunciada la prohibición de viajes de Trump, a algunas universidades les preocupa más la “cosecha”, el número de estudiantes a los que se les ofreció admisión que realmente terminen inscribiéndose, dijo Frances Leslie, vicerrectora de la división de posgrado de la Universidad de California en Irvine.



Las solicitudes en Irvine no han descendido, pero los estudiantes han expresado preocupación de viajar a Estados Unidos, dijo Leslie. “Estamos escuchando a los estudiantes, incluso más allá de los siete países, que expresan preocupación”, dijo Leslie, refiriéndose a Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen, que fueron mencionados en la primera prohibición de viajes.



“Este año, aun cuando los estudiantes están admitidos, podrían no estar dispuestos a aceptar las ofertas”.



En la Estatal de Portland, donde las solicitudes internacionales para nivel licenciatura aumentaron 4 por ciento pero las solicitudes internacionales para posgrados descendieron 15 por ciento, la vicerrectora para asuntos internacionales de la escuela, Margaret Everett, dijo que había escuchado recientemente de un estudiante chino que canceló su solicitud, citando el clima político.



“Obviamente, nos preocupa el clima y la retórica y las políticas del gobierno y la prohibición de viajes”, dijo Everett.