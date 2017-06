Zavala no va con los tiempos del PAN, sino con los de México

​Margarita Zavala, quien aspira a ser candidata del PAN a la presidencia para 2018, dijo durante entrevista con Javier Risco, en La Nota Dura, que no busca dividir a su partido ni confrontar a Ricardo Anaya.



“Le he pedido al PAN que notemos la urgencia del país, la necesidad de ver un PAN fortalecido y bien definido”, comentó Zavala, “los tiempos de México no son los tiempos del PAN, son los de México”.



Después del proceso electoral donde el PAN fue derrotado en Coahuila y el Estado de México, la ex primera dama publicó un video donde señalaba al dirigente del blanquiazul como responsable del fracaso del partido.



“No divido el pastel del PAN o no divido al PAN en grupos porque ni siquiera es su fondo o se formó así, no es su esencia.



“Salí con una denuncia muy clara de varias cosas que teníamos que corregir a la luz de las necesidades del país y de lo que había pasado de enorme inequidad en el Estado de México”, comentó Zavala.







Aunque la esposa del expresidente Felipe Calderón se encuentra de visita por distintos estados del país, insistió en que no se trata de una gira adelantada con miras a las elecciones de 2018.



“Buscaré la presidencia en los momentos electorales”, señaló, “no es que yo me vaya por la libre por el país, para mí es muy importante acercar la política a los ciudadanos, lo hago con un afán de diálogo”.



Zavala señaló que ha encontrado descontento generalizado en la población.



“Hay una enorme incertidumbre por la economía, indignación y enojo por la corrupción y por supuesto un miedo por la inseguridad que está creciendo”, agregó.