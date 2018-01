Yunes niega presión del gobierno en caso Duarte

Es lo que Javier Corral asegura que el gobierno federal le retuvo, Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador de Veracruz, dijo que tiene una buena relación con el gobierno federal y nunca fue presionado para apoyar al exgobernador Javier Duarte.



“Tenemos una muy buena relación con el gobierno federal, nunca hemos tenido de su parte ninguna prohibición por la acciones que llevamos a cabo en contra de Javier Duarte y todo el equipo de corruptos que metimos a la cárcel”, dijo.



Sus declaraciones se dan después de que Javier Corral, gobernador de Chihuahua, acusara al gobierno federal de represalias por investigaciones contra César Duarte.



En conferencia, Corral Jurado afirmó que se le habían negado recursos desde la Secretaría de Hacienda debido al proceso que se sigue con el exsecretario del PRI, Alejandro Gutiérrez.



“Nos fue informado que la investigación por peculado que la Fiscalía de Chihuahua lleva a cabo, pone en entredicho el mecanismo de transferencia de recursos, razón por la cual han tomado la determinación de incumplir de modo unilateral la entrega de los recursos”, acusó.



Yunes Linares aseguró en entrevista que se ha manejado de manera totalmente autónoma y que no tiene elementos para decir que el gobierno federal le ha puesto obstáculos.



Incluso añadió que “por el contrario, tengo elementos para decir que el gobierno federal apoya al gobierno de Veracruz”.



Apuntó que actualmente hay obras muy importantes en la entidad sin importar si el gobierno del estado haya sido electo por una postulación distinta a la del presidente.



“Hay una relación institucional, cercana, nunca me han pedido que yo actué o deje de actuar, saben que no lo aceptaría además y lo que tengo que decir es que hay buena relación y esa relación le ha sido muy útil a Veracruz”, comentó.



Agregó que el gobierno de Veracruz recibe los recursos asignados en el Presupuesto cada año.



“Están en el Presupuesto de Egresos de la Federación es una ley, no es algo que el Presidente puede decir a éste le das y a éste no”, señaló el mandatario veracruzano.



Dijo que “yo he mantenido con el Presidente de la República y con todos los secretarios de Estado y funcionarios federales una excelente relación, eso es lo que conviene a Veracruz, los gobiernos debemos actuar con sentido institucional no con sentido partidista”.



Al exgobernador Javier Duarte de Ochoa, actualmente preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, se le imputan los cargos por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.