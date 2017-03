Yunes Linares exige a AMLO una disculpa a Fuerzas Armadas

VERACRUZ.- El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, exigió que el líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, ofrezca una disculpa a las Fuerzas Armadas.



"Le exijo que le ofrezca una disculpa a los soldados y a los marinos, a los mandos del Ejército y a los mandos de la Marina".



Al llegar al aeropuerto de Veracruz, López Obrador dijo que por órdenes de expresidentes, tanto el Ejército como la Marina han asesinado a ciudadanos.



“Le han dado la orden, Calderón y Peña, al Ejército y a la Marina de llevar a cabo acciones militares que le quitan la vida a seres humanos”, señaló.

Ante las declaraciones del dos veces candidato a la presidencia, el gobernador de Veracruz lo calificó como un desequilibrado y dijo que no se debe permitir que siga "lastimando instituciones que le sirven al pueblo de México".



A través de un video que difundió en sus redes sociales, Yunes Linares recordó que cuando ocurren desastres naturales, elementos de la Marina y del Ejército apoyan a la población.



"Son los primeros en llegar, en apoyar a la población civil, en auxiliar, en llevar alimentos, en salvar niños, en salvar mujeres, en salvar ancianos".



El panista agregó que en Veracruz, el Ejército y la Marina juegan un papel importante en cuanto a la seguridad, por lo que consideró, "tienen el respeto y el cariño de los veracruzanos".



Finalmente, dejó en claro que "en Veracruz no le vamos a permitir a este desequilibrado que venga y que haga afirmaciones, como las de esta mañana, sin que se lleve una respuesta".



Cabe mencionar que hace un mes, durante una gira de López Obrador por Veracruz, ambos personajes intercambiaron acusaciones.



El gobernador de Veracruz retó a López Obrador a un debate y a traer pruebas de sus dichos. El tabasqueño declinó la invitación diciendo “no me puedo reunir con él, porque puedo perder la cartera, es muy corrupto”.