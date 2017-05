Moreira pide que encarcelen a Guillermo Anaya

“No he tenido ningún trato con un narcotraficante, los perseguí como ningún otro, con generales y con militares (…). El único narcotraficante que he conocido es Guillermo Anaya”, aseveró el exgobernador de Coahuila Humberto Moreira.



En entrevista con Adela Micha para El Financiero-Bloomberg, aseguró que no guarda rencores, pero puntualizó que está de regreso en la actividad política porque sólo desde el ámbito público puede desenmascarar a los “maleantes” y aclarar la falsedad de las acusaciones en su contra, como el tema de la deuda de Coahuila, la cual aseguró que es viable y se reflejó en obras, mientras que el expresidente Felipe Calderón “dejó 5 millones de millones de pesos de deuda, eso no lo sabe nadie”.



Moreira señaló que no puede sentirse traicionado porque está ocupado en el objetivo superior de su vida, “desenmascarar a muchos criminales, incluyendo a aquellos que se han involucrado en la delincuencia organizada”, como acusa al candidato del PAN a la gubernatura de la entidad.



“El origen está ahí, de la muerte de mi hijo (José Eduardo Moreira), esos maleantes eran quienes los enriquecían”, comentó al referirse a los políticos y empresarios involucrados en el negocio de las narcominas, entre los que incluye a Anaya Llamas.







En ese sentido, el exgobernador presentó el documento, con fecha del 28 de abril de este año, en el que citan al panista en Sonora para que responda por diversos delitos relacionados con la explotación de minas de carbón.



“El señor es narcotraficante, está siendo citado, lo denuncian de haber matado a una señora y a un señor, no pido que le quiten la candidatura, pido que lo encarcelen ya, y si algo me pasa, pues fue ese malandro”, advirtió.



El aspirante a una diputación plurinominal bajo las siglas del Partido Joven cuestionó a su hermano, el actual gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, por no haber actuado en este caso, y detalló que su relación como hermanos comenzó a fracturarse desde que Rubén era candidato, a quien presumió que le dio la candidatura a la gubernatura: “Me doy cuenta de que Calderón quería poner a su compadre, entonces pa’ los toros del jaral, los caballos de allá mismo. Pone a su compadre, pongo a mi hermano”.



El exdirigente nacional del PRI puntualizó que estaba orgulloso de nunca haberse arrodillado ante el poder, pues pese a las presiones de Felipe Calderón, nunca atendió sus peticiones; incluso afirmó que el expresidente le pidió en Los Pinos que le “regalara” elecciones en la entidad.



Recordó que hubo priistas que lo acompañaron al entierro de su hijo y que también le dio su pésame el entonces presidente electo Enrique Peña Nieto, a quien afirmó que sólo felicitó por el cargo, pero no ha vuelto a hablar con él.



Humberto Moreira aseguró que lo que siguió al asesinato de su hijo José Eduardo fue “una vileza” porque se le ha perseguido por diferentes acusaciones, pero presumió que cuenta con constancias de las autoridades españolas y estadounidenses que ratifican su inocencia.



El exmandatario estatal aseveró que el partido que encabezó, el PRI, le negó la candidatura, por lo que ahora a pesar de que es candidato plurinominal tiene que conseguir 100 mil votos para asegurar el registro del instituto político que lo abandera, por lo que, afirmó, está en campaña como si buscara la gubernatura.



Aquí puedes ver la entrevista completa: