La instagramer Fer Moreno realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instragram (fershymp) en donde dijo que no es una escort y que no sabe cómo llegaron sus fotografías al celular del senador del PAN Ismael García Cabeza de Vaca.

"No soy escort. Yo no sé por qué llegaron esas fotos al teléfono de este señor; creí que era una broma. Creí que era como una de esas foto truqueadas, pero no. Ya me etiquetaron en varias y no es broma. Creo que como figuras públicas nos exponemos a que la gente no sé si ya agarron el hilo o no lo agarraron", explicó durante una transmisión por la red social.

En el video también indicó que: "A un diputado le encontraron fotos mías y que está preguntado por quién es el padrote; no sé por qué ese diputado tenga una foto mía; no sé si alguien está usando mis fotos para hacer algún daño. Chicos tengan mucho cuidado. No crean todo lo que ven, cuídense mucho. Me preocupa mucho que mi imagen se vea embarrada en esto, tengo familia, tengo novio y voy en la universidad".

Nicolás Tavira

Esta tarde, durante la comparecencia del secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, García Cabeza de Vaca se dedicó una parte del tiempo a chatear con un grupo de amigos. En la conversación se compartió una imagen de la joven.

"Pásame el cell del padrote no seas gacho ya me la quiero zumbar", dice Manito, uno de los participantes en el chat, a lo que el senador responde "ya somos 2". Luego, mandaron unos emojis de puerco seguido de "traducción" "marrano trompudo".

El Senado de la República revisará el caso, indicó en su cuenta de Twitter Martí Batres, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara alta.

García Cabeza de Vaca publicó en Twitter que más allá de una broma, nunca tuvo otra intención.

"Ofrezco una sincera disculpa por la forma ofensiva en la que me expresé en una comunicación privada durante la sesión del Senado. No debí participar en una conversación claramente misógina, mucho menos con esas palabras. Más allá de una broma inapropiada, nunca tuve otra intención", tuiteó el panista.