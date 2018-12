Yo no perdono ni olvido, sostiene José Manuel Mireles

MORELIA.- El exdirigente de los grupos armados de autodefensas en Michoacán, José Manuel Mireles Valverde, dijo que frente a la batalla que libró en contra del grupo criminal 'Los Caballeros Templarios', "yo no perdono ni olvido".

Señaló que "cuando a todos los que asesinaron a nuestras familias los veamos en prisión, entonces podemos hablar de justicia y perdón". Más adelante, en entrevista, Mireles Valverde dijo que por encima de todos los intereses políticos en México la justicia debe ser primero.

Tras acudir al evento 'Acuerdo por Morelia', organizado por el ayuntamiento de la capital del estado, el exdirigente de los grupos de autodefensas reiteró que es "asesor personal del presidente Andrés Manuel López Obrador".

"Voy a estar en todas las secretarías, soy asesor personal de él, así es que me van a ver en derechos humanos, me van a ver en seguridad, pero no tengo oficina", informó.

En el 2013, Manuel Mireles creó un grupo de los autodefensas integrado por agricultores, granjeros y habitantes de Buenavista Tomatlán y Tepalcatepec para combatir la violencia, asesinatos y abusos del grupo criminal 'Los Caballeros Templarios'.

El 27 de junio de 2014, fue detenido junto con 45 personas en Lázaro Cárdenas, acusado de violar la Ley de Armas de Fuego y Explosivos de México.

Tras casi tres años de estar en prisión, el 11 de mayo de 2017 un juez federal le concedió la libertad luego de que pagara una fianza de 30 mil pesos, bajo la condición de no salir del país.