Yeidckol niega intento de revivir 'fiscal carnal'

La bancada del bloque PT-Morena en el Senado acordó en su agenda legislativa no acompañar en este periodo los nombramientos de los fiscales General, Anticorrupción y Electoral, a fin de que sea el próximo gobierno, junto con la Cámara alta, los que participen en este procedimiento.



Luego de su reunión plenaria, los senadores de ese grupo parlamentario aseguraron que la intención del PRI y del PAN en este tema es “tener un fiscal General transexenal, que les permita impunidad, y un fiscal Anticorrupción absolutamente dependiente del Poder Ejecutivo”.



Al respecto, Yeidckol Polevnsky, presidenta nacional de Morena, rechazó que la terna que propuso Andrés Manuel López Obrador para designar al fiscal General de la República sea un intento de revivir al “fiscal carnal”.



Entrevistada previo a la inauguración de la reunión plenaria de esa bancada, la morenista aseguró que el precandidato presidencial de la alianza Juntos Haremos Historia (Morena-PES-PT) no está violando la autonomía del Senado al lanzar estas ternas, ya que “lo único que está haciendo son propuestas”.



“No son decisiones, son propuestas, así se planteó. Son ternas que se presentarán en un futuro”, sostuvo.



También rechazó que las figuras planteadas por López Obrador para ocupar las fiscalías vayan a carecer de autonomía, sobre todo por su cercanía con el tabasqueño, ya que “son personas que trabajaron con Andrés Manuel hace muchos años, pero también hay personas que no han trabajado con él jamás”.