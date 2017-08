Yeidckol acusa: 'él conocía los detalles y no reclamó nada'

CIUDAD DE MÉXICO.- Yeidckol Polevnsky, secretaria general de Morena, manifestó su extrañeza ante la exigencia de Ricardo Monreal de que su partido rectifique la encuesta con la que se definirá la candidatura de ese partido a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.



Aseguró que “unas horas antes de que se dieran a conocer los resultados de la encuesta, los cuatro participantes –Claudia Sheinbaum, Mario Delgado, Martí Batres y Ricardo Monreal–, conocieron los resultados, se puso a su disposición todo el detalle de este ejercicio, supieron todos los pormenores y en ese momento no hubo ningún reclamo de nadie”.



En entrevista con El Financiero, señaló que “ciertamente hubo acusaciones de nuestros detractores, que reclamaron falta de transparencia y un manejo turbio de todo este ejercicio que se hizo totalmente con gente de nuestro partido”.



No obstante, aseguró que “la decisión de no dar a conocer los pormenores de esta encuesta se tomó precisamente para proteger a los participantes de esto que finalmente se dio porque alguno de ellos tomó la iniciativa de hablar del resultado, pero el objetivo final era que no se supiera el lugar que ocupó cada uno de ellos para que, si ellos mismos lo decidían, pudieran participar en otras encuestas, pues en el partido estos ejercicios se seguirán llevando a cabo”.



A pregunta expresa sobre si con este video se pudiera hablar de una ruptura de Ricardo Monreal con Morena, la secretaria general de ese partido respondió: “yo estoy segura de que no, pero finalmente esa será una decisión que tendrá que tomar el propio Ricardo”.



Ante el hecho de que Jesús Zambrano, vicecoordinador de la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados haya expresado que Monreal es bienvenido al sol azteca, Polevnsky dijo “efectivamente, van a querer peleárnoslo, llevarlo a sus filas, porque se trata de un gran activo para la ciudad.



Asimismo apuntó que “nosotros en Morena lo vemos así, incluso creemos que como secretario de Gobernación lo haría como nunca antes nadie lo ha hecho”.



Finalmente, Polevnsky señaló que “yo sola no puedo fijar la postura de Morena con respecto de este asunto, tengo que consultarlo con Andrés Manuel (López Obrador), y entre ambos decidir cuál será la forma de afrontar este conflicto.



Indicó que ayer el presidente de Morena estuvo de gira por San Quintín y que no tenía señal de teléfono para poder platicar con él, por lo que será hasta hoy cuando Morena fije una postura oficial sobre este reclamo de Ricardo Monreal.