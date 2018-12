Ya se acabó la campaña, ahora tenemos que reconciliarnos: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, asistió a Torreón, Coahuila, para presentar los programas que detonarán el desarrollo en la región de la Laguna. Antes de comenzar el evento, el mandatario nacional llamó al respeto entre los asistentes y oradores, pues "ya se acabó la campaña".

"Nada más les quiero pedir algo, les quiero pedir respeto a todos. ¿Va a haber respeto? Eso es todo. Urbanidad política. Ya se acabó la campaña. Ahora tenemos que reconciliarnos para sacar adelante a todo México. Nada de gritos ni de sombrerazos", comentó López Obrador.

A pesar de la petición del presidente de México, hubo algunos reclamos y abucheos contra el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, y contra el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, al momento de su discurso. El primer político fue electo mandatario estatal por el PRI y el segundo por el PAN.

Ya en la presentación de los programas para la Laguna (que abarca municipios tanto de Durango como de Coahuila), López Obrador dijo que habrá precios de garantía en beneficio de los productores de la región y añadió que tiene que haber una reconciliación en esta zona entre campesinos, jornaleros, pequeños y grandes productores.

"Tenemos que buscar una reconciliación en la Laguna para que se pueda convivir en armonía tanto el campesino, jornalero, y el mediano y gran productor; se puede conseguir esa armonía, se tiene que armonizar lo productivo con el respeto a la naturaleza, con el uso racional del agua", añadió el mandatario mexicano.

López Obrador dijo que esto es un desafío y que es necesario llevarlo a cabo sin ver a los demás como enemigos.

"Yo fui opositor durante muchos años y nunca usé el 'muera el PRI' o 'muera el PAN'. No me gusta eso. Vamos a enfrentarnos en nueva lid, no vernos como enemigos, si acaso somos adversarios; no hay que tener enemigos, hay que vernos como amigos y buscar la reconciliación", comentó el presidente de la República.