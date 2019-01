Ya hay denuncias contra exsecretarios de Tabasco: Adán Augusto López

El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, confirmó que a dos días de haber asumido el cargo, ya hay denuncias contra exfuncionarios de la pasada administración y no descartó proceder contra su antecesor, Arturo Núñez Jiménez.

El mandatario señaló en entrevista que incluso tiene en su poder videos que dejan en evidencia que el exsecretario de Salud, Rommel Cerna Leeder, pedía “moches” para pagarle a los proveedores.

Los cobros a la mano de Cerna Leeder serían una de las diversas irregularidades detectadas en el sector, en una crisis importante desde 2018, pues también se encontró que hasta periodistas vendían medicinas y equipo médico, sin que se determinara bajo qué términos se les daban contratos.

“Primero tenemos que recibir y ver dónde hay responsabilidades, que se deslinden responsabilidades, pero impunidad no va a haber", sostuvo al rechazar cualquier pacto de inmunidad con Núñez Jiménez.

"No puedo hablar de desvíos, yo hablo de irregularidades (...) hubo sobreprecios, robo hormiga, hay de todo", dijo tras insistir en que todo será documentado y se actuará con “cabeza fría”, para que no pase lo que con Andrés Granier Melo, quien podría obtener su prisión domiciliaria en cualquier momento y contra quien no se concretó ningún caso local.

AMLO NO SABÍA QUE SU HERMANO TENDRÍA CARGO

En otro tema, el gobernador emanado de Morena, añadió que ni siquiera le informó al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador que le daría un cargo a su hermano, José Ramiro.

Este fue designado como subsecretario de Asuntos Fronterizos, Migrantes y Derechos Humanos por petición del actual secretario de Gobierno, Marcos Rosendo Medina Filigrana, y por su buena relación con organizaciones civiles, aseguró.

“Yo ni le dije al presidente, porque ya sabía que me iba a decir que mejor no, que no lo pusiera en mi gabinete (a José Ramiro), entonces mejor le comentaba otras cosas”, expresó.

Finalmente, López Hernández, dijo que este año pedirá un empréstito de 8 mil millones de pesos para concretar sus proyectos de gobierno, con lo que la deuda del estado podría crecer a 14 mil millones de pesos.